سيدات هوكي الجليد يهزمن الهند في انطلاقة المنافسات الآسيوية

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ محمد صادق

حقق منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للسيدات، فوزاً بأربعة أهداف مقابل هدفين، على نظيره الهندي، في افتتاح بطولة كأس التحدي الآسيوي، التي انطلقت منافساتها مساء أول من أمس، بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، للمرة الأولى في الإمارات، بمشاركة 9 منتخبات، وتستمر فعالياتها حتى 19 أبريل الجاري. ونجح منتخبنا في فرض تفوقه على منتخب الهند، ليحصد أول فوز له في البطولة، إذ يلعب منتخبنا ضمن المستوى الأول، الذي يضم إلى جانبه منتخبات الكويت والهند والفلبين، ويلتقي منتخبنا الوطني اليوم، مع شقيقه الكويتي، ضمن مباريات الجولة الثانية، فيما تلعب نيوزيلندا أمام تايلاند، وتلاقي الصين تايبيه نظيرها ماليزيا.

وجاء حفل الافتتاح مبسطاً، واستغرق نحو 15 دقيقة، بناء على لوائح الاتحاد الدولي للرياضات الجليدية، وحضر حفل الافتتاح، هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجليدية، وآندي ممثل الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وخالد المطيري نائب رئيس نادي الرياضات الشتوية الكويتي، وجمعة الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وفاطمة العلي ممثل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وضمن مباريات المستوى الأعلى في البطولة «توب دفيجن»، حقق المنتخب التايلاندي فوزاً صعباً على نظيره التايواني بنتيجة 3-2، فيما فاز المنتخب السنغافوري على نظيره النيوزيلندي 5-2.

ثقة

وقال هامل القبيسي إن استضافة البطولة الآسيوية، جاء نتيجة ثقة المجتمع الرياضي الدولي في إمكانات الإمارات وقدرتها على تنظيم أكبر البطولات، وذلك لما تتمتع به الدولة من بنية تحتية متكاملة، تلبى احتياجات تلك المناسبات الرياضية، ومن أهمها قطاعات الفنادق الحديثة، والطرق، ووسائل النقل المتطورة.