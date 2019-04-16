«دبي الرياضي» يبحث التعاون الثنائي مع جمهورية بيلاروسيا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

بحث مجلس دبي الرياضي، والقنصلية العامة لجمهورية بيلاروسيا في دبي، آفاق التعاون الثنائي، بين دبي وبيلاروسيا في المجال الرياضي، وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة ايغور بونداريف القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في دبي، إلى مقر المجلس، ولقائه مع ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، حيث استعرضا مجالات التعاون في القطاع الرياضي بين الجانبين، اللذين يوليان الرياضة أهمية كبيرة، سواء من جانب الاهتمام الحكومي لنشر ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع، أو ناحية تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

تصنيف

وقدم آل رحمة، شرحاً للقنصل العام، عن نظام تصنيف الفعاليات الرياضية، الذي يعد الأول من نوعه في العالم، وأطلقه مجلس دبي الرياضي، بهدف تطوير قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية، وتعزيز جوانب التميز والجودة في التنظيم، كما قدم مساعد أمين عام المجلس، نسخة من كتاب دليل الفعاليات الرياضية في دبي 2019-2030، وشرح للضيف نهج المجلس في إصدار هذا الكتاب السنوي، وكذلك التطبيق الذكي الذي يقدم معلومات مفصلة عن الفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها في دبي خلال العام الجاري والأعوام الـ 12 المقبلة، وهي مهمة صعبة، وتمثل تحدياً كبيراً لمجلس دبي الرياضي لإنجاز هذا المشروع، لكن المجلس حريص على الاستمرار في إنجاز هذا المشروع، لأهميته الكبيرة، والفوائد العديدة التي يقدمها لمنظمي الفعاليات الرياضية والجمهور الرياضي، على حد سواء، وعبّر القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في دبي، عن سعادته بما شاهده أثناء زيارته لمقر المجلس، واطلاعه على جهود المجلس في مجال نشر ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع، وفي مجال تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة.