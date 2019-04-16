الإمارات تقترب من ذهب «عربية التسامح للسنوكر»

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

حقق لاعبو منتخبنا للسنوكر نتائج جيدة في مسابقة الفردي في بطولة كأس العرب للسنوكر، لنسختها الأولى، «بطولة التسامح»، التي يستضيفها نادي الاتحاد بالقوز في دبي، تحت رعاية الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، وأصبح لاعبو الإمارات قريبين من حصد الذهب مع اقتراب ختام البطولة غداً.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة التي أقيمت أول من أمس، عن فوز لاعبي منتخبنا خالد الكمالي على محمد نوير 3-0 وعبدالرحمن الشامسي على عبدالله الرئيسي 3-1 وطلال جاسم على آدم قرواش 3-0 وبدر عبيد على خالد بلعبيد 3-2 وأحمد شهاب على سليمان المسفر 3-1 ومحمود المرادني على مصطفى الدالي 3-2 وهيثم خليل على أحمد عبدالقادر، وفي الجولة الثالثة فاز أزهر الزيبق على عبدالله العطار 3-2 ووائل طلعت على عمر العجلاني 3-0، وأحمد عبدالقادر على علاء والي، وفاز نجما منتخبنا محمد الجوكر ومحمد شهاب على هاني العويضي 3-0، وعلى عبدالرحمن شاهين 3-1، وحامد ضيف على أحمد سلومي بنفس النتيجة، وهشام شوقي على هشام صقر 3-1، وتغلب لاعب منتخبنا عيسى السيد على جلال اللواتي، فيما أسفرت الجولة الثانية عن فوز محمد نوير على صادق الفارسي 3-2 وطلال الجاسم على عبدالرحمن الشامسي بنفس النتيجة، ومحمد إبراهيم على عبدالله الرئيسي 3-2، ويزن الحداد على أحمد شهاب 3-1.

نتائج

وأشاد محمد عبدالله رئيس لجنة المسابقات، بالنتائج التي حققها لاعبو المنتخب في البطولة، وتوقع حصد ثمار هذه النتائج في الأمتار الأخيرة من البطولة اليوم وغداً، مشيراً إلى أن البطولة تضم نخبة اللاعبين العرب في بلادهم والمنافسة تميزت بالقوة وتقارب النتائج.