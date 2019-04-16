جامعة الإمارات تتألق في مونديال الجوجيتسو

المصدر: العين ـ البيان الرياضي

عادت إلى أرض الوطن بعثة منتخب جامعة الإمارات والتي شاركت في بطولة العالم للجامعات في الجوجيتسو والتي أقيمت في تايلاند خلال الفترة من 10 لغاية 12 الجاري، ومثل الجامعة عدد 5 طلاب و5 طالبات في أوزان مختلفة، واستطاع طلبة وطالبات الجامعة تحقيق العديد من الميداليات في الأوزان المختلفة، ففي بطولة الطالبات حققت آمنة الحمادي فضية وزن 80 كجم، وتوجت مريم الحوسني بالبرونزية وزن 62 كجم، وحققت وديمة اليافعي ذهبية وزن 49 كجم.

وفي بطولة الطلاب فاز الطالب حسام مصطفى بذهبية وزن 94 كجم، وفضية وزن 94 كجم، وتوج عبدالعزيز المهري fبرونزية وزن 62 كجم، وفاز جويني لقمان ببرونزية وزن 69 كجم، وحقق خليفة البلوشي برونزية وزن 62 كجم، و عبدالله الحمادي برونزية وزن 77 كجم.