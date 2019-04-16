حمدان بن محمد يشهد سباقات ثنايا القبائل

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم Ⅶ دبي- البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، منافسات الرموز لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، في تاسع أيام المهرجان التراثي للهجن 2019 «ختامي المرموم»، في تحفة الميادين في المرموم، كما تابع السباقات بجانب سموه، الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وجاء التنافس قوياً في الشوط الرئيس للثنايا البكار المفتوح، والذي حسمته «أطلال»، التي أهدت مالكها سالم راشد غدير الكتبي، الكأس الغالية في 12:26:7 دقيقة، وبالمقابل، استهدفت عزبة عبد الله محمد زايد المنصوري، رمز البكار المحليات، والذي كان من نصيب «بينونة» بشعار الإعصار الغربي، والتي كسبت الرهان والكأس في 12:21:8 دقيقة، وكان هو التوقيت الأفضل في التحديات المسائية، وتمكن «لاهوب» لمالكه رايد حمود صلاح غنيم المرواني، من حسم تحديات الشوط الرئيس للجعدان المحليات، بحصوله على البندقية في 12:46:1 دقيقة، وقدمت عزبة حمد محمد فهيد الرزق العجمي «مسلي»، حاصداً لبندقية الجعدان المهجنات، بزمن 12:47:5 دقيقة.

وبالمقابل، استحوذ شعار مرغم على رمزي الإنتاج لسن الثنايا، حيث قدم حمد راشد حمد غدير الكتبي «الشريه»، صاحبة كأس الثنايا البكار المفتوح للإنتاج، بتوقيت قدره 12:33:1 دقيقة، فيما كسب «الصيرمي» ملك علي راشد حمد غدير الكتبي، بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، وذلك بزمن بلغ 12:46:4 دقيقة.

وينال الفائز بالكأس، مبلغ نصف مليون درهم، فيما يحصل صاحب البندقية على 400 ألف درهم، وينال المتسابقون في أشواط الرموز حتى المركز الخامس، جوائز نقدية قيمة، كما شهدت الفترة المسائية، إقامة عشرة أشواط للمحليات والمهجنات، يحصد الفائزون بصدارتها سيارات «رينج روفر، نيسان ستيشن، تويوتا ستيشن، نيسان باترول»، فيما ينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر مبالغ نقدية قيمة.

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً للمحليات والمهجنات خصصت الاشواط العشرة منها للهجن من إنتاج أبناء القبائل، وكسبت التحدي في أول الاشواط للثنايا البكار المحليات «دمعة» لسيف سهيل كلثم الخييلي بزمن وقدره 12:35:4 دقيقة، فيما مضى الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات لمصلحة «الزعفرانة» بشعار فالح مسلم الزفنه العامري والتي سجلت توقيتاً وقدره 12:40:2 دقيقة، فيما كان «مرسال» هو البطل في الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات حيث أهدى مالكه مصبح سالم مصبح النعيمي الصدارة في زمن 12:37:6 دقيقة، وكان التحدي الرابع والمخصص للثنايا الجعدان المهجنات من نصيب «مودع» لعلي أحمد علي النيادي والذي قطع مسافة السباق في زمن وقدره 12:45:7 دقيقة.

وينال الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط الصباحية، سيارات فاخرة «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول فورد ستيشن»، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر، جوائز نقدية قيمة.

تحديات ثنايا الشيوخ

ويتواصل مهرجان ختامي المرموم اليوم، من خلال التحديات الصباحية والمسائية في يومه العاشر، وتتنافس أصايل الهجن العربية لأصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا، عبر 30 شوطاً لمسافة 8 كلم، ويقام صباحاً 14 شوطاً، مقسمة بين الهجن المحلية والمهجنة، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط، على سيارة «تويوتا استيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، بينما يحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية.

أما الفترة المسائية، فتشهد إقامة 16 شوطاً، وخصصت الأشواط الأربعة الأولى لرموز الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بواقع كأس ونصف مليون درهم للأشواط الرئيسة للثنايا البكار المفتوح، والثنايا البكار المحليات، وبندقية و400 ألف درهم للأشواط الرئيسة للجعدان المفتوح والمحليات، والجعدان المفتوح للإنتاج، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس في أشواط الرموز، على جوائز نقدية.

وخصصت الأشواط من الخامس وحتى الرابع عشر للمحليات والمهجنات، ويحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط من الأشواط المذكورة على جائزة سيارة «رينج روفر، نيسان استيشن، نيسان باترول، فورد استيشن، شيفروليه تاهو»، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية.

عبدالله الفلاسي: مشاركة كبيرة في مسابقة الزي التراثي للأطفال

تقدم عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بالتهنئة إلى جميع الفائزين برموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل في اليوم التاسع للمهرجان، وفي اتجاه آخر كشف مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن عن إغلاق باب التسجيل للمشاركين في مسابقة أجمل زي تراثي للأطفال، والتي يتم تنظيمها ضمن فعاليات قرية المرموم التراثية، وقال: رغم أننا نقيم هذه المسابقة للمرة الأولى، إلا أن التسجيل للمشاركة فيها شهد تدافعاً كبيراً بالنسبة للأطفال ما يجعلنا متفائلين بأن المسابقة ستحقق نجاحاً كبيراً.

وأكد مدير قرية المرموم التراثية عن أن السحب على ثلاث سيارات فاخرة «تويوتا كورولا، نيسان كيكس، شيفروليه ماليبو» سيكون مساء الخميس تزامناً مع ختام مهرجان المرموم التراثي.

وكشف عبدالله الفلاسي أن عدد الكوبونات، التي سيحق لها المشاركة في السحب على السيارات 1000 كوبون سيتم توزيعها خلال المهرجان وفقاً لقيمة الشراء.

نادي دبي للهجن ينظم ماراثوناً للمواطنين غداً

ينظم نادي دبي لسباقات الهجن ماراثوناً للمواطنين ضمن فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2019 وذلك صباح غدٍ، وأعلن النادي أن باب التسجيل للمشاركة سيغلق في السادسة من مساء اليوم، ويشتمل الماراثون على شوطين، الأول للأعمار من 15 سنة وحتى 22 سنة والشوط الثاني للأعمار من 23 سنة وحتى 30 سنة، ووضع النادي شروطاً للتسجيل بالماراثون أهمها حضور الراكب شخصياً، بالإضافة إلى ولي الأمر بالنسبة للمشاركين الذين أعمارهم تقل عن ثمانية عشر عاماً.

يذكر أن يوم غد سيشهد في فترته الصباحية أيضاً إقامة أربعة أشواط للقدرة، بالإضافة إلى الأشواط التسعة لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل والتي تم تأجيلها من السبت بسبب هطول الأمطار.

علي بن سرود: المهرجان يمضي بأفضل صورة ممكنة

أكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان ختامي المرموم يمضي بأفضل صورة ممكنة وسط تميز كبير لجميع الشعارات المشاركة في المهرجان وأضاف: هذا الختامي ولتوقيته المثالي الذي يأتي في ختام الموسم دائماً ما يكون التنافس فيه مثيراً، ونشاهد جميع العزب تدفع بأفضل الحلال لديها، ما يجعلنا على موعد متصل مع توقيتات متميزة وتحديات لافتة.

وتوقع ابن سرود ارتفاع حرارة التنافس مع وصول المهرجان إلى محطاته الأخيرة مضيفاً: كما أن مسابقة بيرق الناموس منحت المنافسات بعداً آخر ورفعت من وتيرتها، وكان لها دور مباشر في ازدهار سوق بيع وشراء الحلال، حيث يبحث الجميع عن اقتناء الأفضل القادر على المنافسة وتحقيق النتائج الطيبة.

وكشف المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن جماهير هذه الرياضة ستكون على موعد مع الماراثون الذي أعلن النادي عن إقامته يوم الأربعاء، مضيفاً: سباق الماراثون التراثي هو فرصة مثالية لجميع المواطنين للتأكيد على مدى ارتباطهم بهذه الرياضة وعشقهم لها، ونتوقع أن يسجل نجاحاً جديداً يضاف إلى مجموع النجاحات التي ظل يحققها هذا السباق.

وتقدم علي سعيد بن سرود بالشكر لجميع العاملين في اللجان المشرفة على مهرجان ختامي المرموم وقال: بالتأكيد جميع هذه اللجان قامت بعمل كبير وضخم تستحق عليه الشكر والثناء والتقدير. كما أشار إلى النجاحات الكبيرة التي تحققها قرية المرموم التراثية وتابع: من خلال رصدنا ومتابعتنا شاهدنا جميعاً مقدار النجاح الذي حققته قرية المرموم التراثية سواء كان ذلك عبر المتاجر المتوافرة فيها أو من خلال العروض والبرامج التي تقدمها وتستهدف من خلالها جميع الفئات العمرية.

بيرق الناموس

بات شعار محمد راشد غدير الكتبي على بعد خطوة وحيدة من الإعلان عنه رسمياً بطلاً للنسخة الثانية من مسابقة بيرق الناموس، وذلك بعد أن تحصل على 22 نقطة في تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، رفعت مجموع نقاطه إلى 160 نقطة في صدارة المنافسة، ومنحت «أطلال» شعار مرغم النقاط الست لكأس الثنايا البكار المفتوح، فيما جددت «الشريه» موعدها مع الرموز وأهدت ابن غدير ست نقاط بإحرازها كأس الثنايا البكار المفتوح للإنتاج، وواصل «الصيرمي» مشوار إبداعاته ورموزه وكسب ست نقاط مهمة بإحرازه بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج، وكانت نقاط المركز الثاني الأربع لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح من نصيب «مجلاد».

ويحتل وصافة المسابقة شعار سيف علي راشد سويلم الكتبي برصيد 57 نقطة، فيما يأتي ثالثاً سعادة حميد سعيد النيادي برصيد 50 نقطة.

وبالمقابل عزز سعادة فرج علي حمودة الظاهري موقعه رابعاً في مسابقة بيرق الناموس وذلك بحصول «سلهودة» على نقطتي المركز الثالث في شوط كأس الثنايا البكار المفتوح رفعتا رصيده إلى 48 نقطة ويجلس على المركز الخامس للمسابقة سالم سعيد منانة الكتبي برصيد 39 نقطة.

وتمسك سالم أحمد محمد دري الفلاحي بالمركز السادس في المسابقة وذلك بعد أن أضافت له «مبشرة» أربع نقاط بوصولها إلى المركز الثاني في شوط الكأس للثنايا البكار المفتوح ليصبح رصيد مالكها هو 36 نقطة.