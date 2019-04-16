مكرمة خليفة.. عيد الرياضيين البهيج

المصدر: Ⅶ دبي-علي شدهان

تعيش الحركة الرياضية والشبابية في الإمارات، عيدها الرياضي البهيج، بتسلم 516 شخصاً، مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، البالغة أكثر من 23 مليون درهم «23326750»، في النسخة 13 من الحفل السنوي الذي تقيمه الهيئة العامة للرياضة، بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية، ووزارة شؤون الرئاسة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، صباح اليوم، في قاعة أرينا بالعاصمة أبوظبي، لتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018.

اكتمال الترتيبات

وأكملت الهيئة العامة للرياضة، كافة ترتيباتها الخاصة بحفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية اليوم، بعدما عقدت مؤخراً لقاء في مقرها بدبي، مع ممثلي الاتحادات المكرمة، شرحت من خلاله جميع فقرات الحفل، بحضور أمينها العام المساعد عبد المحسن الدوسري رئيس اللجنة العليا المنظمة للحفل، وأمينها العام المساعد خالد المدفع رئيس لجنة الحفل، وخالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، وأحلام يوسف رئيس قسم العلاقات العامة، وحسن الرمسي مسؤول المراسم في الهيئة العامة.

516 مكرماً

وتضم قائمة المكرمين الـ 516، بينهم 384 لاعباً ولاعبة، يمثلون 28 اتحاداً رياضياً، و13 حكماً، بينهم 3 حكام كرة قدم، و92 إدارياً، و27 مدرباً وفنياً، حققوا خلال عام 2018 ما مجموعه 582 ميدالية متنوعة، إلى جانب تكريم خاص لاتحاد كرة القدم، تثميناً لحصول المنتخب على برونزية دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في جاكارتا 2018، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومهرجان الشيخ منصور بن زايد للخيول.

40 عاماً

كما تضم كوكبة المكرمين، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، باعتبار سموه شخصية عام 2018 الرياضية، وإبراهيم عبد الملك الأمين العام السابق للهيئة العامة للرياضة، تقديراً لعطائه خلال أكثر من 40 عاماً، والمعلق الرياضي المعروف علي حميد، تثميناً لسنوات عمله الطويلة في مجال الإعلام الرياضي، ومنذر عبد الله الأزدي، عرفاناً لجهوده الكبيرة خلال عمله في الهيئة العامة للرياضة لسنوات طويلة، إلى جانب تكريم الرعاة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب الرياضية في الدولة.

13 ميدالية

ويتصدر الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي من اتحاد الفروسية وسباق الخيل، كوكبة اللاعبين المكرمين، باعتباره صاحب أفضل إنجاز رياضي خلال عام 2018، بحصوله على فضية سباق قفز الحواجز في دورة الألعاب الصيفية للشباب في الأرجنتين، فيما جاء زميله الفارس علي حمد الكربي، كأفضل لاعب في 2018، بحصوله على 13 ميدالية، منها 8 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، ليقف اتحاد الفروسية وسباق الخيل في قمة ترتيب الاتحادات الرياضية الأكثر حصداً للميداليات في 2018، بـ 148 ميدالية، منها 68 ذهبية، و41 فضية، و39 برونزية.

شكر وتقدير

ووجّه سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، لدعمها المتواصل للحركة الرياضية والشبابية في الدولة، مبدياً سعادته بحصاد الرياضة الإماراتية خلال عام 2018، خصوصاً في مجال الألعاب الفردية، مقدراً دور معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة، في إقامة حفل التكريم، مثنياً على جهود الاتحادات الرياضية المكرمة، مشيداً بجهود اللجنة العليا للحفل.

شخصية العام

Ⅶ اختير سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، شخصية عام 2018.

لمسة وفاء

Ⅶ يتضمن الحفل، تكريم إبراهيم عبدالملك الأمين العام السابق للهيئة العامة، ومنذر عبدالله الموظف السابق في الهيئة العامة، والمعلق علي حميد، في لمسة وفاء معبرة.

فيلم قصير

Ⅶ يشتمل الحفل على فيلم قصير لتجسيد الإنجازات، وكلمة معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة، وتكريم شخصية العام، والشخصيات، والداعمين، والاتحادات.

الأفضل والأكبر

Ⅶ يعتبر اتحاد الفروسية أفضل الاتحادات بحصوله على 148 ميدالية، واتحاد بناء الأجسـام الأكبر من حيث عدد المكرميـن بـ 65 مكرماً.