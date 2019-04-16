الأسطورة كمبرلي تنتزع ذهبية «الاسكيت»

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تختتم اليوم، فعاليات بطولة كأس العالم، على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وأقيمت أول من أمس نهائيات رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» للسيدات، وانتزعت الرامية الأمريكية الأسطورية كمبرلي رود الميدالية الذهبية برصيد 53 طبقاً، بعد منافسة قوية مع الرامية التشيلية الصاعدة بقوة كروفيتو فرانسي وسجلت 52 طبقاً ونالت الفضية، وفازت بالميدالية البرونزية القبرصية اندريا وحققت41 طبقاً، وكان من ابرز ظواهر بطولة «الاسكيت» للسيدات، هو استخدام نظام إعادة الفيديو«الڤار»، مرتين، الأولى بناء على طلب مدرب القبرصية أندريا والثانية بناء على طلب مدرب الأمريكية كمبرلي رود، وعقب النهائي قام الكسندر وارتنر سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية، وعبد الله سالم بن يعقوب الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، ومحمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف بتتويج الفائزات.

صراع الرجال

وانطلقت أول من أمس، منافسات «الاسكيت» للرجال، وشهدت مشاركة 125 رامياً، تصدر خمسة منهم، اليوم الأول، بعد رماية جولتين فقط، وحققوا العلامة الكاملة، 50 طبقاً من أصل 50 طبقاً، وهم الأسترالي بيتر ارجيرو، واليوناني لونيس، والفنلندي تيمو ليتينن، والإيطالي روسيتي، والنرويجي ايرك واتندال، فيما يلاحقهم 11 رامياً برصيد 49 طبقاً، فيما حقق 26 رامياً 48 طبقاً، وجرت مساء أمس نهائيات «الاسكيت» للرجال برماية 75 طبقاً في ثلاث جولات، تم في نهايتها، تأهل افضل ستة رماة إلى النهائيات، للمنافسة على الميداليات الثلاث وبطاقتي التأهل لأولمبياد طوكيو2020، ولعل الأرقام التي تحققت في البطولة حتى الآن، تشير إلى قوة المنافسة، طموحاً في التأهل إلى أولمبياد طوكيو2020، الذي يمثل حلم كل الرياضيين في جميع الألعاب، وأما رماة منتخبنا الوطني، فقد ابتعدوا عن المنافسة، على المراكز الأولى، حيث حقق محمد حسن أفضل النتائج بعد أن سجل 47 طبقاً من أصل 50 طبقاً، فيما حقق الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيف بن فطيس 45 طبقاً.

نجاح البطولة

وأعرب اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم عن سعادته بما حققته بطولة كأس العالم لرماية الأطباق - العين 2019، من نجاحات فنية وتنظيمية، موجهاً الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته الكريمة للبطولة ودعم سموه اللامحدود لرماية الإمارات، كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس نادي العين للفروسية والرماية والغولف على احتضان النادي، الحدث العالمي، وقال الهاملي: نحرص كل الحرص، على أن يعود ضيوفنا إلى أوطانهم، وهم يحملون أطيب الذكريات عن دولة الإمارات، ومجلس إدارة الاتحاد، سوف يبحث في اجتماعه المقبل، ترتيبات استضافة نهائي كأس العالم للرماية «النخبة»، والمقرر أن تحتضنه الدولة، خلال الفترة من 8-15 أكتوبر المقبل، لكي يخرج الحدث في أبهى صورة، وتميز في التنظيم.

صدارة

تتصدر أمريكا الدول المشاركة برصيد ميداليتين (ذهبية - فضية)، وتليها في المركز الثاني المانيا برصيد ميداليتين (ذهبية - برونزية)، واحتل المركز الثالث كرواتيا وفرنسا برصيد ذهبية واحدة.