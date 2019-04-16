سلة شباب الأهلي تعسكر لـ«الخليجية» في البحرين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصلت بعثة فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي، إلى العاصمة البحرينية المنامة، لإقامة معسكر إعدادي قصير، يستمر حتى 19 أبريل الجاري، في إطار تحضيرات الفريق لبطولة الأندية الخليجية لكرة السلة، التي تستضيفها البحرين، من 20 إلى 27 الشهر الجاري. يرأس البعثة زايد عبد الله زايد خويدم مدير فريق كرة السلة، وتضم 16 لاعباً، ويخطط الجهاز الفني للاستفادة من هذا المعسكر، لإكمال تحضيرات الفريق المتوج بلقب الدوري، ليتمكن من تحقيق إنجاز جديد لكرة السلة الإماراتية، حيث يخوض شباب الأهلي هذه البطولة، بهدف المنافسة على اللقب، ويذكر أن النسخة الحالية من بطولة الأندية الخليجية، تشارك فيها 8 فرق، ويلعب شباب الأهلي ضمن المجموعة الثانية، مع المنامة البحريني والشمال القطري والسيب العماني، ويفتتح فريقنا مشواره بلقاء الشمال 21 أبريل.