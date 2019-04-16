90 لاعباً من 47 أكاديمية في نهائي بطولة مواهب التنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد التنس يومي الجمعة والسبت المقبلين، بطولة الامارات الختامية لهذا الموسم لمواهب التنس، بمشاركة نحو 90 لاعباً، يمثلون 47 أكاديمية للعبة تنطوي تحت إشراف اتحاد الإمارات للتنس.

ويأتي تنظيم البطولة ضمن توجهات الخطط الاستراتيجية المعتمدة لاستكشاف المواهب، وخصوصاً من المواطنين لضمهم للمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، وتقام المنافسات في ملاعب نادي النصر ليجيرلاند في دبي ويشرف على البطولة كادر تنظيمي من اتحاد الإمارات للتنس، وتستمر ليومين وفقاً للنظم والآليات المحدد من قبل اتحاد اللعبة.

وأكد أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس اتحاد التنس، بأن البطولة، تقام ضمن توجيهات رئيس الاتحاد الشيخ حشر آل مكتوم، بالعمل على استكشاف اللاعبين واللاعبات في مراحل مبكرة.