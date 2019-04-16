نهائي دوري الطائرة بين العين وشباب الأهلي اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يلتقي العين مع ضيفه شباب الأهلي مساء اليوم، في إياب الدور النهائي لدورة «البلاي أوف»، لتحديد بطل الدوري العام للكرة الطائرة رجال، ولا بديل أمام العين، سوى الفوز لتأجيل حسم اللقب، إلى مباراة فاصلة حاسمة يوم الجمعة المقبل، بعد الخسارة 2-3 أمام شباب الأهلي، والذي يتوج بطلاً للدوري حال الفوز اليوم.

وستكون المباراة صعبة على كلا الفريقين لاقتناص اللقب، بعد مشوار طويل في الدوري، نجح خلاله العين في حسم المركز الأول، مع نهاية الدور الثاني، وتخطى بني ياس صاحب المركز الرابع، في مباراتي ذهاب وإياب الدور قبل النهائي، بينما حل شباب الأهلي ثالثاً في الترتيب النهائي للدوري، وتخطى الجزيرة صاحب المركز الثاني، في الدور قبل النهائي، ليصعد «فرسان دبي» إلى المباراة النهائية.