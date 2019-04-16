39 دولة تشارك في آسيوية الجودو بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي لانطلاقة بطولة آسيا والمحيط الهادي لكبار الجودو، التي تحتضنها الفجيرة، بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وذلك خلال الفترة من 18 لغاية 22 الجاري، بمشاركة 39 دولة، تتقدمها الإمارات، البلد المنظم، وتشهد منافسات البطولة مشاركة 295 لاعباً ولاعبة من مختلف المستويات والتصنيفات.

كما تشهد فعاليات البطولة ذاتها إنعقاد (كونغرس) الاتحاد الآسيوي للجودو يوم 18 الجاري، بمشاركة حوالي 40 دولة، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع المهم، انتخاب المجلس الجديد للاتحاد القاري، الذي يرأسه حالياً الكويتي عبيد زايد العنزي لثلاث دورات متتالية، من 2015 وحتى 2019.