محمد بن زايد يستقبل الفائزين في البطولات العسكرية للجوجيتسو

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في مجلس قصر البحر ــ الفائزين في بطولات " محمد بن زايد الثالثة للجوجيتسو" و" الخدمة الوطنية و الاحتياطية الثانية للجوجيتسو " و" الكليات العسكرية للجوجيتسو الأولى " يرافقهم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.

و أعرب سموه ــ خلال اللقاء ــ عن سعادته بالمشاركة الفاعلة من بنات و أبناء الوطن في بطولات الجيوجيتسو و تعزيز مهاراتهم و امكاناتهم .. مشيرا إلى أهمية إعداد أبطال الإمارات و تأهيلهم لخوض المنافسات العالمية من خلال هذه الدورات وغيرها من البطولات التي تنظم داخل الدولة.

وهنأ سموه الفائزين في البطولات الثلاث متمنيا لهم التوفيق و مواصلة حصد مزيد من الانجازات خلال الدورات المقبلة لبطولات رياضيي الجوجيتسو.

من جانبهم أعرب اللاعبون المشاركون في البطولات عن شكرهم و تقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه مختلف أنواع الرياضات في الدولة خاصة رياضة الجوجيتسو الأمر الذي أسهم في تطويرها وعزز انتشارها وممارساتها على نطاق واسع إلى جانب تمكين أبناء الوطن من الوصول إلى منصات التتويج وحصد البطولات القارية والعالمية.

يذكر أنه فاز بدرع التفوق العام و المركز الأول في بطولة محمد بن زايد الثالثة للجوجيتسو ــ التي أقيمت في مركز التربية الرياضية العسكري في أبوظبي ـــ قيادة القوات البرية .. ونال المركز الثاني قيادة حرس الرئاسة و المركز الثالث قيادة كلية زايد الثاني العسكرية.

وفازت قيادة القوات البرية بالمركز الأول ودرع بطولة الخدمة الوطنية والاحتياطية الثانية للجوجيتسو وجاءت في المركز الثاني قيادة حرس الرئاسة والمركز الثالث قيادة الدفاع الكيميائي.. بينما حصدت المركز الأول في بطولة الكليات العسكرية للجوجيتسو الأولى.. كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية.

حضر مجلس قصر البحر.. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.