10 أيام على انطلاق سباق القفال

المصدر: دبي-البيان الرياضي

بدعم ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية تواصل اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدما التجهيزات والتحضيرات لإقامة السباق الكبير في الفترة من 25-28 الجاري.

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية استعداداتها مبكرا لإقامة العرس الرياضي البحري التراثي الكبير والذي يعد (عيد أهل البحر) في الإمارات والمنطقة الخليجية بأثرها كونه يقدم رسالة للأجيال تبرز قيمة الماضي وتعكس مدي اهتمام أهل الإمارات وارتباطهم بكفاح الآباء والأجداد في البحث عن الرزق الوفير في مياه الخليج العربي.