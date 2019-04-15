البحرين تهدي السيف الذهبي إلى سعيد بن مكتوم

المصدر: Ⅶ العين - البيان الرياضي

أهدى الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة، أحد أبرز رماة مملكة البحرين في رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، هدية تذكارية إلى الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، قائد فريق الإمارات، عبارة عن سيف ذهبي تراثي، تقديراً لما يقدمه الشيخ سعيد بن مكتوم للرماية الإماراتية وإلى كل رماة العالم.

جاء ذلك على هامش منافسات بطولة كأس العالم للرماية، المقامة حالياً في ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال الشيخ خليفة بن سلمان، إن الشيخ سعيد بن مكتوم، قدم له وللفريق البحريني بل ولكل ضيوف بطولة العالم، تسهيلات كبيرة، فله منا جميعاً كل الشكر، وبدوره، أبدى الشيخ سعيد بن مكتوم، سعادته بهذه الهدية القيّمة، مشيراً إلى أن ما يجمع بين الرياضيين عامة والرماة بشكل خاص، رباط أخوة وصداقات كبيرة، وهذا هو الهدف الأسمى من الرياضة.

نهائيات السيدات

وعلى صعيد البطولة العالمية، شهد اليوم الأول من منافسات رماية السيدات للأطباق من الأبراج «الاسكيت» أول من أمس، منافسة شرسة بين 14 رامية يتنافسن على التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بينهن 8 راميات لديهن حظوظ كبيرة في مقدمتهن القبرصية أندريا التي انفردت بالصدارة برصيد 74 طبقاً من أصل 75 طبقاً، وتساوت الفرنسية والإيطالية ديانا باكوس في المركز الثاني برصيد 73 طبقاً ثم القبرصية كوستنتينا في المركز الرابع برصيد 72 طبقاً وتتساوى أربع راميات في المركز الخامس برصيد 71 طبقاً، وتستكمل صباح اليوم منافسات رماية «الاسكيت» للسيدات، حيث تقوم الراميات برماية جولتين بإجمالي 50 طبقاً تضاف إلى حصاد اليوم الأول، لتتأهل أفضل ست راميات للنهائيات التي ستشهد الإعلان عن هوية الراميتين اللتين ستحصدان بطاقتي التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

جولتان للرجال

وفي الوقت نفسه، سيقوم الرماة من الرجال اليوم برماية جولتين فقط أي 50 طبقاً فقط حتى تتاح الفرصة لنهائي السيدات، وتشير الأرقام التي حققها الرماة في اليومين الماضيين خلال التدريب الرسمي إلى أن المنافسات ستكون شديدة وصعبة، خاصة وأن الجميع وصل إلى الإمارات وهم أكثر استعداداً من أية بطولة سابقة بسبب المنافسة على الكوتا لمن لم يحصل عليها حتى الآن.

بطولة ناجحة

أكد ربيع العوضي عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية والقوس والسهم رئيس لجنة رماية الأطباق، أن بطولة كأس العالم الحالية بالعين ناجحة بكل المقاييس رغم الصعوبات التي واجهتها، فقد نجح الاتحاد في إقامة البطولة وبامتياز وبشهادة الجميع، معرباً عن أمله في أن يوفق رماة الإمارات في «الاسكيت» في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ووجه العوضي الشكر إلى الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم رئيس فريق فزاع الذي آثر أن يمنح الفرصة لظاهر العرياني رغم أنه كان مرشحاً للمشاركة، وهذا الموقف يحسب له لأنه وضع المصلحة العليا لمنتخبنا فوق المصلحة الشخصية، ونتمنى من باقي الرماة أن يحذوا حذوه، لأن هذه المبادرة هي التي أتاحت الفرصة للعرياني أن يفجر طاقاته، ويظهر بهذه الصورة المشرّفة، كما أننا لابد أن نشيد هنا بالرامي مشعل البناي الذي يتقدم بثبات ويتطور مستواه من بطولة لأخرى، ونأمل أن يستمر هذا التطور.