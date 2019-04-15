ناموس الكبار للعاصفة مع «دفرة» و«شاهين»

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم Ⅶ دبي- البيان الرياضي

بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن تألقت هجن العاصفة والرئاسة في ثامن أيام المهرجان التراثي للهجن 2019 «ختامي المرموم»، في اليوم المخصص لهجن أصحاب السمو الشيوخ، أمس، في سن الذلل والزمول لمسافة 8 كلم، حيث حققتا 24 فوزاً مناصفة بينهما.

وفجرت هجن العاصفة تألقها تحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي في الشوط الرئيس للذلل المحليات، وجائزته سيارة «مرسيدس»، وفازت «دفرة» بالصدارة في 12:44:2 دقيقة، بينما جاءت «الشرود» لهجن الرئاسة، مع المضمر محمد زيتون المهيري، في صدارة ثاني الأشواط للذلل مهجنات في 12:49:1 دقيقة، وقاد غياث الهلالي «شاهين» لهجن العاصفة، لصدارة شوط الزمول المحليات في 13:19:4 دقيقة، بينما أضاف «شاهين» الآخر بذات الشعار الأسود والأبيض، إنجازاً جديداً لهجن العاصفة، بفوز بصدارة شوط الزمول مهجنات في 13:22:7 دقيقة.

وحققت «روعة» لهجن الرئاسة، صدارة الشوط الخامس للذلل محليات، مع المضمر أحمد ماجد الخيلي في 13:9:8 دقيقة، وحملت «الفايزة» اسمها وهي تفوز بالشوط السادس للذلل مهجنات، لصالح هجن الرئاسة، مع المضمر محمد زيتون المهيري في 12:58:6 دقيقة.

وأهدى «الماهر»، الفوز لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في الشوط السابع للزمول محليات، مع المضمر حمد علي العويسي في 13:8:6 دقيقة، فيما حقق «غزوان» الفوز لهجن الرئاسة في الشوط الثامن للزمول مهجنات، مع محمد زيتون المهيري في 13:21:8 دقيقة، وحققت «الشاهينية» لهجن زعبيل، صدارة الشوط التاسع للذلل محليات، مع المضمر راشد محمد مروشد في 12:55:6 دقيقة، واعتلت هجن العاصفة المركز الأول من جديد، مع «الشاهينية» في الشوط العاشر للذلل مهجنات، مع المضمر غياث الهلالي في 13:5:3 دقيقة، وحقق «شاهين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الحادي عشر للزمول محليات، مع المضمر سيف عمير العميمي في 13:10:8 دقيقة، فيما حققت هجن العاصفة مع غياث الهلالي 3 انتصارات على التوالي في الشوط الثاني عشر، عبر «شاهين» في الزمول مهجنات، للشوط الثاني عشر في 13:15:9 دقيقة، و«شاهين» أيضاً في الشوط الثالث عشر للذلل محليات بنفس التوقيت 13:15:9 دقيقة، وفي الشوط الرابع عشر مع «الشاهينية» في 13:3:2 دقيقة، واختتمت هجن الرئاسة اليوم الثامن للمهرجان، بفوزين على التوالي، في الشوط الخامس عشر للذلل محليات، مع «مياسة» بإشراف المضمر علي جميل الوهيبي في 13:00:9 دقيقة، و«النود» في الشوط الأخير للذلل مهجنات، مع المضمر محمد زيتون المهيري في 12:50:8 دقيقة.

وحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس في الشوطين الأول والثاني، وأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في بقية الأشواط، على جوائز نقدية قيمة.

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية، أولى منافسات الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كلم، ودفعت هجن ند الشبا بـ «الشاهينية»، بقيادة سالم سعيد، لتحصد الناموس في الشوط الأول للذلل محليات، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في 12:44:0 دقيقة، أما الشوط الثاني للذلل مهجنات، كان من نصيب «طماعة»، بشعار هجن الرئاسة، تحت قيادة علي جميّل الوهيبي في 12:45:0 دقيقة.

وسجلت هجن العاصفة نقطتها الأولى في الفترة الصباحية، من خلال الشوط الثالث للزمول محليات، مع غياث الهلالي، عبر «شاهين» في 13:03:2 دقيقة، قبل أن يتدخل «شاهين» ويهدي هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي، ناموس الشوط الرابع للزمول مهجنات، بوصوله خط النهاية في 13:13:5 دقيقة.

وقار وهملولة

وأهدى «وقار» الفوز لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الخامس للذلل محليات، مع المضمر حمد علي العويسي في 13:6:3 دقيقة، وحققت «هملولة» لهجن الرئاسة، صدارة الشوط السادس للذلل مهجنات، مع المضمر علي جميل الوهيبي في 12:44:0 دقيقة، فيما حلق «الطاير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط السابع للزمول محليات، مع عبد الله ثعيلب الهاجري في 13:9:6 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة للصدارة في الشوط الثامن للزمول مهجنات، تحت إشراف علي الوهيبي، الذي قاد «هملول» في 13:9:5 دقيقة، واستردت هجن العاصفة الصدارة في الشوط التاسع للذلل محليات، مع غياث الهلالي، عبر «الشاهينية»، التي وصلت خط النهاية في 13:00:2 دقيقة، وبنفس الاسم «الشاهينية»، حققت هجن الرئاسة صدارة الشوط العاشر، مع محمد المهيري في 12:49:4 دقيقة، وحقق الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، مع المضمر جمعة الرميثي، فوزين في الشوط الحادي عشر للزمول محليات، عبر «زعفران» في 13:8:6 دقيقة، و«مناور» في الشوط الثاني عشر للزمول مهجنات في 13:9:5 دقيقة، وعادت هجن العاصفة للصدارة مع غياث الهلالي، بـ «الشاهينية» في الشوط الثالث عشر للذلل محليات، في 12:56:8 دقيقة، قبل أن تسترد هجن الرئاسة الصدارة مع «بديعة» في الشوط الرابع عشر للذلل مهجنات، بقيادة علي الوهيبي في 12:57:8 دقيقة.

عبدالله الفلاسي: نسعى لتسهيل مهمة المشاركين

أكد عبدالله حميدان الفلاسي رئيس قسم تقنية المعلومات بنادي دبي لسباقات الهجن، حرص قسمه على تسهيل مهمة جميع المشاركين سواءً كان ذلك عبر السباقات التأهيلية التي تقام أثناء الموسم أو في المهرجان الختامي، وذلك من خلال تطبيق نظام السباق الذكي الذي اسهم في إنجاح الحدث، وأضاف: نقوم من خلال قسم تقنية المعلومات في النادي بالإشراف على إنزال المعلومات الخاصة بجميع المطايا المشاركة والملاك، وترتيب ومتابعة الأسماء بالتنسيق مع قسم التسجيل بالنادي.

وتوقع حميدان، أن تتواصل المنافسات القوية في مهرجان ختامي المرموم 2019، وذلك لعدد من الأسباب أهمها أن المهرجان يأتي في ختام عام رائع من التنافس في عالم سباقات الهجن مضيفاً: الجميع سيبحث عن الناموس في نهاية الموسم، وللناموس في ختامي المرموم طعم لا مثيل له، موضحاً إنهم في النادي يحرصون على تسهيل مهمة التحضير للسباقات، مضيفاً: أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وجميع أصحاب السمو الشيوخ على دعمهم اللامحدود لنادي دبي لسباقات الهجن.

خطة أمنية متكاملة من شرطة دبي للمهرجان

أكد العقيد محمد عبيد بن حميدان نائب مدير مركز ند الشبا رئيس الفريق الأمني في مهرجان ختامي المرموم، أن فريق العمل يؤدي أدواره الأمنية على أكمل وجه في الحدث الكبير بما يتوافق مع توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي بالتنسيق والتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، مشيراً إلى أن مركز شرطة ند الشبا حريص على التواجد باستمرار طوال الموسم في ميدان المرموم إلى جانب الميادين الفرعية الأخرى في دبي.

وأضاف بن حميدان لـ«البيان الرياضي»، إن شرطة دبي ممثلة بفريق العمل في مركز ند الشبا، تملك خطة متكاملة وتغطية أمنية شاملة لسباقات الهجن في مختلف جوانب التنظيم والتي تعتمد في الغالب على التعامل مع الجمهور والزوار للمهرجان من مختلف الثقافات والجنسيات، فضلاً عن تنظيم حركة السير والمرور في ظل استقبال درة ميادين الهجن أعداد كبيرة من الحضور من داخل الدولة ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد بن حميدان حرصهم الكبير على المحافظة على الأمن وتطبيق القانون بمرونة وضبط السلوكيات الخاطئة لبعض الأفراد بطريقة حضارية لبقة، خاصة وأن النسخة الحالية تتزامن مع عام التسامح، مؤكداً حرصهم على البحث عن حلول باستمرار لبعض المشكلات التي قد تحدث بين مختلف الشرائح المجتمعية المتواجدة في الحدث لاسيما وأن سباقات المهرجان تشهد منافسة قوية بين المشاركين.

وذكر بن حميدان أن الفريق الأمني يتواجد منذ عام 2008 بتوجيهات من القيادة العامة لشرطة دبي، ونالت التجربة على إعجاب الجهة المنظمة نادي دبي لسباقات الهجن إلى جانب الجماهير والزوار للحدث الذين أشادوا بالنظام الأمني، لتصبح التجربة رائدة ونموذجاً يحتذى به تم استنساخ الفكرة ليس على المستوى المحلي وحسب، وإنما على الصعيد الخليجي بعد نقل التجربة إلى بعض دول التعاون.

ورفع مسؤول الفريق الأمني أسمى آيات التهاني والشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الدعم اللامحدود لرياضة الآباء والأجداد، كما توجه بالشكر إلى راعي الحدث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي يشرف الميدان بالحضور دائماً مما يسعد ملاك وأهل الهجن وجميع المتواجدين في الحدث الغالي، لافتاً إلى أنه ليس بغريب على القيادة الرشيدة الاهتمام بالموروث.

هجن أبناء القبائل تتأهب لصراع رموز الثنايا

تستقبل تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة صباح ومساء اليوم تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 8 كلم من خلال 18 شوطاً صباحياً، وستكون الأشواط العشرة الأولى مخصصة لهجن الإنتاج، بينما تنقسم التحديات في الأشواط الثمانية الأخرى بين أشواط المحليات والمهجنات، وتطرح سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول وشيفروليه بليزر» لأصحاب المركز الأول في جميع الأشواط، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

وتقام مساءً ستة عشر شوطاً في سن الثنايا، وستخصص الأشواط الستة الأولى لرموز سن اللقايا المفتوح والمحليات والإنتاج بواقع رمزين للمفتوح «كأس البكار وبندقية الجعدان» ورمزين للمحليات «كأس البكار وبندقية الجعدان»، وسيكون التنافس على رموز الإنتاج «الكأس والبندقية» لسن الثنايا من خلال الشوطين الخامس والسادس، وسينال الفائز بالكأس مبلغ نصف مليون درهم، فيما يحصل صاحب البندقية على 400 ألف درهم، وينال المتسابقون في أشواط الرموز حتى المركز الخامس جوائز نقدية قيمة، فيما ستطرح سيارات فاخرة «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول فورد ستيشن» لأصحاب المركز الأول في الأشواط من السابع وحتى السادس عشر، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة. دبي - البيان الرياضي