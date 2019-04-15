12 لعبة في النسخة السابعة لدورة ند الشبا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تواصل اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في شهر رمضان الفضيل، خلال الفترة من 7 إلى 24 مايو المقبل، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في النسخة السابعة للدورة، التي تشمل 12 لعبة رياضية، وتعد الحدث الأضخم من نوعها على صعيد تنوع الألعاب الرياضية، والجوائز المالية المخصصة للفائزين، والتي تضم منافسات لجميع الرياضيين الإماراتيين والمقيمين من داخل وخارج الدولة، ضمن فئات الفردي والفرق للرجال والنساء.

البصمة الرياضية

ويواصل مجلس دبي الرياضي، استقبال طلبات التسجيل للترشح لجائزة «البصمة الرياضية.. قدرات بلا حدود»، التي أطلقها المجلس، ومؤسسة وطني الإمارات، ضمن فئات جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، التي تحمل شعار «هذا ما كان يحبه زايد»، وذلك في إطار محور التنافس: مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي، التي تهدف إلى تشجيع العمل التطوعي في المجال الرياضي، من خلال المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي في القطاع الرياضي، وضمن فئتي الأفراد والمؤسسات، من خلال إنجازات سبق لها أن حققت نجاحات على المستوى المحلي.

منافسات

وأعلنت اللجنة المنظمة، عن إضافة رياضة الكريكيت إلى منافسات الدورة السابعة، ليصل عدد رياضات الدورة إلى 12 لعبة، هي: كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة على الكراسي المتحركة، كرة السلة 3×3، الجوجيتسو، المبارزة، كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، تحدي ناس الليلي، سباق الجري لمسافتي 5 و10 كم، سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كم، والكريكيت.

ويستمر التسجيل في بطولات المبارزة وكرة السلة للكراسي المتحركة، وكرة السلة 3×3 والجوجيتسو، حتى يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، فيما يتواصل التسجيل في تحدي ناس الليلي، حتى يوم الاثنين 6 مايو المقبل، فيما سيكون يوم السبت 11 مايو، هو آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل في سباق الدراجات الهوائية 75 كيلومتراً، وفي سباق الجري 5 و10 كيلومترات، يغلق باب التسجيل يوم الجمعة 17 مايو، كما يتواصل التسجيل في بطولة الكريكيت حتى يوم السبت 20 أبريل الجاري.

وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة يوم الأربعاء 8 مايو، في مجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 14 مايو، كما تنطلق منافسات بطولة كرة قدم الصالات يوم الأربعاء 15 مايو في مجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر حتى يوم 24 مايو، تقام منافسات بطولة الكريكيت في ملعب موانئ دبي العالمية للكريكيت، في منطقة جبل علي، خلال الفترة من 8 إلى 20 مايو المقبل.

وتقام بطولة الجوجيتسو في مجمع ند الشبا الرياضي، يوم السبت 11 مايو، وتقام بطولة الجري 5 و10 كيلومترات، يوم الخميس 23 مايو، وينظم سباق الدراجات الهوائية 75 كيلومتراً يوم 17 للفئة المفتوحة للرجال، وفئة أصحاب الهمم، ويوم 18 مايو للفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنين، وفئة الهواة المواطنات.

كما تجري منافسات بطولة البادل تنس من 8 إلى 21 مايو، وتقام منافسات المبارزة خلال الفترة من 10 إلى 13 مايو في نادي شباب الأهلي دبي، على أن يقام النهائي في مجمع ند الشبا الرياضي، وتقام بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة خلال الفترة من 9 إلى 21 مايو في نادي دبي لأصحاب الهمم، على أن يقام النهائي في مجمع ند الشبا الرياضي، ويقام تحدي ناس الليلي يوم 10 مايو لفئة الفرق، ويوم 16 مايو لفئة الفردي، وتجري منافسات بطولة السلة 3×3 خلال الفترة من 8 إلى 15 مايو، فيما يقام نهائي بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية يوم الثلاثاء 21 مايو.