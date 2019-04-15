السلة تُكمل الفرحة في «يوم النصر»

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم- دبي - البيان الرياضي

أهدت إدارة نادي النصر الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، للمرة الأولى في تاريخ النادي، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، وأكد أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن اللقب التاريخي في أغلى البطولات تتويج حقيقي لتميز ألعاب النادي التي عرفت على مر السنوات بتفوقها، مرجعاً ذلك للدعم والاهتمام الكبيرين لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وتزامن فوز فريق السلة بالكأس الغالية مع فوز فريق كرة اليد للسيدات بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وفوز فريق كرة القدم في مباراته، أول من أمس، في دوري الخليج العربي على الوحدة لكتمل الفرحة في «يوم النصر»، كما أهدى خوري الإنجاز إلى كل جماهير النصر، ووعد باستمرار التفوق في جميع الألعاب في المرحلة المقبلة، وقال إن النصر حريص دائماً على الاهتمام بجميع الألعاب ترسيخاً لنهج سمو رئيس النادي.

يوم النصر

ومن ناحيته، قال نائب رئيس شركة نادي النصر لشركة الألعاب الرياضية، مروان سنكل، إن تتويج فريق رجال سلة النصر بلقبهم الأول في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عقب الفوز على شباب الأهلي «81-74»، أكمل «يوم النصر»، خصوصاً أنه جاء بعد ساعات فقط من الإنجاز ذاته الذي حققته سيدات النادي في كرة اليد، وتحدث سنكل عن أسباب ابتعاد سلة النصر عن المشاركات الخارجية سواء بالبطولات الخليجية أو بطولة دبي الدولية، رغم امتلاكها لنخبة من العناصر الوطنية قائلاً: امتلاك المقومات الأساسية خصوصاً المستويات الفنية للاعبين هي المعيار الحقيقي التي تؤهل أي فريق على المشاركة في البطولات الخارجية، إذ نتطلع لأن تكون سلة النصر خير ممثل للدولة وليس فقط لاسم النادي، ومع امتلاكنا الجيل الحالي من اللاعبين سواء أصحاب الخبرات أو العناصر الشابة، فنحن جاهزون لنمثل سلة الدولة بالصورة المثلى، وهو النهج ذاته الذي نعتمده مع جميع فرق الألعاب الجماعية في النادي.

نجاح الألعاب الجماعية

وتحدث سنكل، عن تألق فرق النادي في جميع الألعاب قائلاً: نجاح فرق الألعاب الجماعية في أمسية واحدة، منح نادي النصر إنجازات غير مسبوقة سواء فريق رجال السلة الذي حصد لقب كأس رئيس الدولة بعد مرور 42 عاماً على ولادتها، وسبقه بساعات إكمال سيدات اليد ثنائية الموسم بفوزهن بالكأس الذي جاء مكملاً للقب الدوري مع فريقٍ نسائي لم يمضِ على تأسيسه سوى عام، وأوضح سنكل: منذ الموسم الماضي وفريق رجال السلة منافس قوي على الألقاب، قبل أن ينجح بداية الموسم الحالي في جني ثمار سنوات طويلة من بناء أجيالٍ من اللاعبين قادرة على تحقيق الإنجازات، خصوصاً أن لقب كأس رئيس الدولة جاء تعويضاً لخسارة نهائي الدوري الشهر الماضي أمام ذات الفريق شباب الأهلي، بالإضافة لكونه اللقب الثاني للموسم الحالي عقب الفوز في ديسمبر الماضي بلقب كأس نائب رئيس الدولة، وهو الأمر ذاته الذي منحنا الفخر في ليلة جاءت استثنائية عقب نجاح سيدات اليد في إكمال ثنائية الموسم، على حساب سيدات الجزيرة اللواتي احتكرن ألقاب اليد في المواسم الماضية.

بلوغ القمة

وأضاف سنكل: بلوغ القمة هو إنجاز بحد ذاته، لكننا حريصون على مواصلة حصد الإنجازات، إذ لا يزال لقب بطولة دوري السلة خارج خزائن النادي، بعد أن كنا قريبين من الفوز بلقبنا التاريخي الأول في هذه البطولة، وهو ما سنعمل عليه في الموسم المقبل، وتابع: خضنا نهائي الرجال في ظل نقص عددي فرضه غياب المحترف الأجنبي الأساسي سام يونغ للإيقاف، إلا أن امتلاك عناصر وطنية على أعلى مستوى كان كفيلاً في سد الفراغ والنجاح في الفوز على فريق بحجم شباب الأهلي الذي يعد من أقوى فرق السلة ليس على الساحة المحلية فقط، بل على الساحة الخليجية.

قاسم النعيمي: توّجْنا تميز موسم كامل بأغلى الألقاب

قدم قاسم محمد النعيمي عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للألعاب الرياضية، الشكر إلى قيادة النادي على رأسها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي وسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، على الاهتمام الكبير والدعم اللا محدود والذي انعكس على القائمين على إدارة النادي، وأثنى النعيمي على الإنجاز الذي حققه فريق السلة، بحصوله على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بفضل المتابعة المستمرة لشركة الألعاب الرياضية برئاسة عبد الرزاق الهاشمي، وقال إن لاعبي الفريق يستحقون الإشادة على ما قدموه، ليس فقط بإحرازهم هذا اللقب الغالي، بل على ما قدموه طوال الموسم وقيادتهم للفريق في الوصول للنهائي في البطولات الثلاث التي أقيمت حتى الآن وإحراز بطولتين منها، ابتداءً بكأس نائب رئيس الدولة، ثم بطولة كأس رئيس الدولة، وقال إن النصر قادر على إحراز اللقب الثالث في آخر بطولات الموسم «كأس الاتحاد».

ووصف النعيمي المباراة النهائية أمام شباب الأهلي بالصعبة، خاصة وأن الفريق غاب عنه محترفه الأجنبي سام بسبب الإيقاف، كما تم تغيير المدرب قبل 10 أيام فقط، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا على قدر التحدي في تجاوز هذه الصعوبات، وكانت المباراة امتحاناً للاعبين المواطنين الذين أثبتوا جدارتهم وحققوا لقب الكأس الغالية لأول مرة في تاريخ النادي.

مدرب النصر

وعبر حسام الوكيل مدرب النصر عن سعادته وفخره بقيادة الفريق للحصول على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لأول مرة في تاريخ النادي.

مشيراً إلى أن المهمة كانت صعبة والضغوط كبيرة، ولكن لاعبي النصر تجاوزوا كل الصعوبات التي حدثت قبل المباراة ومنها إيقاف للمحترف الأجنبي في الفريق.

محمد العور: مباراة تاريخية

أشاد محمد علي العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية بالإنجاز الذي ظلت تحققه فرق النصر، وخاصة فريق كرة السلة للرجال وفريق السيدات لكرة اليد اللذين حققا كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في يوم واحد، وقال العور إن فريق السلة قدم مباراة تاريخية استحق فيها اللقب عن جدارة، مشيداً بما تبذله إدارة شركة الألعاب والجهاز الفني ولاعبو الفريق. دبي - البيان الرياضي

إسماعيل القرقاوي: النصر تغلّب على الظروف الصعبة

هنأ اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، نادي النصر بالإنجاز الذي حققه الفريق، وقال القرقاوي إن النصر قدم موسماً متميزاً، بدليل تأهله في جميع النهائيات، وأشاد بالمستوى الذي قدمه الفريقان «النصر وشباب الأهلي» في المباراة النهائية، التي برهنت على قوة التنافس هذا الموسم، والتقارب في المستويات.

وقال القرقاوي إن لاعبي النصر استطاعوا التغلب على الظروف الصعبة في غياب أحد المحترفين الأجانب، والتغيير الذي طرأ على الجهاز الفني، بفضل الروح القتالية، بينما انعكست هذه الظروف سلباً على فريق شباب الأهلي، الذي جاء للمباراة، وهو يظن أن المهمة سهلة، وأكد القرقاوي أن اتحاد السلة سعيد بالتطور الذي حدث في فريق النصر، متمنياً من جميع الفرق الوصول لمنصة التتويج مستقبلاً. دبي - البيان الرياضي

صالح سلطان: فرحة استثنائية

أوضح صالح سلطان نجم فريق النصر، أن فرحتهم استثنائية كلاعبين بالحصول على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشيراً إلى أن الفترة التي سبقت البطولة تميزت بالروح العالية للاعبين داخل وخارج الملعب، وقال: جميع اللاعبين قدموا أفضل ما لديهم بفضل الاهتمام الذي توليه إدارة النادي، ونهدى الإنجاز لقيادة النادي، ونعد بمواصلة النجاحات وتحقيق البطولات في المواسم المقبلة. دبي - البيان الرياضي