الهاشمي: ثنائية سيدات اليد لم تأتِ من فراغ

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أهدى عبد الرزاق السيد الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لسيدات فريق النصر، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الرياضي، والتي توجن بها مساء أول من أمس، عقب فوزهن المستحق والعريض على فريق سيدات اللعبة بنادي الجزيرة بنتيجة 29/‏25.

وأكد الهاشمي أن هذا الفوز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو استثمار للرعاية والدعم اللا محدود من قيادة النادي، وبمتابعة دؤوبة من شركة النصر للألعاب الرياضية، والمتابعة الدؤوبة من المقدم مروان سنكل، ومحمد العور المدير التنفيذي، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها على الدوام بنات القلعة الزرقاء بهذه الرياضة، وتحت قيادة مميزة نسرين علي بن درويش مشرف اللعبة بالنادي، والإدارية فاطمة جبر، وبجهود مقدرة من الجهاز الفني المكون من المدربة السورية خلود صافية، ومعها إبراهيم جاويش، والذين شكلوا فريق عمل واحداً، نجحوا بامتياز في استثمار قدرات وخبرات بناتنا بساحة اللعبة على مدار موسمين.

من جهته، وجّه عوض هويشل اليعقوبي عضو مجلس شركة الجزيرة للألعاب الرياضة، التهنئة لقيادة نادي النصر، بفوز فريق السيدات بكأس البطولة، والذي جاء استكمالاً لمسيرة الفريق الناجحة في الموسم، بإضافة الكأس الغالية إلى بطولة الدوري، محققاً ثنائية الموسم.

ظروف

من جانبها، قالت أنيسة الشدادي عضو اتحاد اليد رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد: كنا نطمح في أن يكون عدد الفرق المشاركة في البطولة أكثر من ذلك، مثلما كان في المواسم السابقة، ولكن الظروف حالت دون ذلك، ورغم ذلك، نظمنا البطولة لحرصنا على أهميتها ومكانتها، والتي تحمل اسماً غالياً على الجميع، إلى جانب وجود بناتنا بساحات اللعبة، خاصة أن معظم اللاعبات ضمن منتخب السيدات، والعديد منهن من صغار السن.

وأكد محمد العور المدير التنفيذي للنادي، أن سيطرت بناتنا على بطولات الموسم بساحة اللعبة، يؤكد علو كعبهن بهذه الرياضة، بتحقيق ثنائية الموسم 2018/‏2019 «الدوري والكأس»، ليواصل فريقنا سيطرته على جميع بطولات سيدات اليد على مدار هذا الموسم، والذي يعد استثنائياً، بمسيرة أثلجت صدورنا جميعاً، قيادة وأسرة بالقلعة الزرقاء، ويحق لنا جميعاً الفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات التي أضيفت لقلعة النادي، بجانب الإنجازات لبقية الرياضات الفردية والجماعية.

وبدورها، تقدمت نسرين بن درويش مشرفة فريق سيدات اليد بنادي النصر، بالتهنئة لقيادة النادي ولشركة النصر للألعاب الرياضية بالقلعة الزرقاء، مثمنة الرعاية والدعم الكبيرين، وترجمته لاعباتنا بامتياز على أرض الواقع.

قائمة الذهب

ضمت القائمة الذهبية لفريق سيدات اليد بالقلعة الزرقاء، كلاً من اللاعبات خديجة فهد وأمسيات داوود وابتسام سعيد وميرة عيسى ومريم حسن وعلياء راشد وخولة خلفان وروضة قطامي وأماني حسين وسندة بنت محمد وبيرونا مدبروس، والمدربة خلود صافية، والمساعد إبراهيم جاويش، والإدارية فاطمة جبر، واختصاصية العلاج وفاء عيسى، ومشرفة اللعبة نسرين بن درويش.