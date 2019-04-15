اعتماد برنامج ماراثون زايد الخيري في نيويورك

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي برنامج الدورة الخامسة عشرة لنسخة نيويورك التي ستقام يوم 28 الجاري، كما اعتمدت الترتيبات الخاصة باحتفالية «يوم الإمارات» التي ستقام على هامش السباق في ساحة الاحتفالات بحديقة سنترال بارك، والبرنامج الدعائي والترويجي الخاص بالحدث داخل المدينة.

برنامج

وجاء البرنامج الزمني للدورة الـ15 لماراثون زايد الخيري حافلاً بالزيارات المجتمعية، التي تستهدف التعريف بالحدث وهدفه، وتصل البعثة الرسمية والوفد الإعلامي 22 الجاري، ويشمل اليوم التالي تلبية دعوة لحفل عشاء على مائدة عبد الله شاهين القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك. ويقام يوم 24 الجاري حفل استقبال لوفد الإمارات من مؤسسة هيلثي كيدني بمقرها في نيويورك، ويذهب ريع السباق سنوياً إلى المؤسسة.

يقوم الوفد بزيارة رسمية في العاشرة صباح 25 الجاري لمعهد "روجوزين" المتخصص في أبحاث ودراسات علاج الكلى والأمراض المزمنة، ثم يقوم الوفد بزيارة مجتمعية إلى المقر الرئيسي لشرطة نيويورك مساء اليوم نفسه.

وسيقوم الوفد في العاشرة صباح يوم 26 الجاري بزيارة مجتمعية لمركز الأديان في نيويورك، ويعقد من السادسة إلى السابعة والنصف مساء لقاء إعلامي مع أبرز العدائين المشاركين في السباق بمقر شركة "رودرنر" المنظمة للسباق.

وينطلق الماراثون في التاسعة صباح يوم 28 الجاري في حديقة سنترال بارك.

وستكون النسخة 15 احتفالية لتأريخ مناسبة بلوغ السباق عامه الخامس عشر وتزامنه مع احتفال دولة الإمارات بعام التسامح، ولذا سيحصل الفائزون بالمراكز الأولى هذه المرة من الرجال والسيدات على ميداليات تذكارية إضافية تحمل الرقم 15 بالإضافة إلى شعار "عام التسامح" ذي الثلاث سنبلات، كما سيحظى جمهور السباق بجملة من الهدايا التذكارية والإصدارات المختلفة من خيام الضيافة الخاصة بالشركات والمؤسسات الوطنية المشاركة في إحياء الحدث، لا سيما بعد أن تجاوبت إدارة الحديقة وبلدية نيويورك بتوفير أماكن إضافية بكل الخدمات المطلوبة.

رسالة إنسانية

ويأخذ الترويج للدورة الـ 15 أهمية استثنائية ولذا تم الاتفاق مع إحدى شركات الدعاية والإعلان ليتم ولأول مرة الترويج للسباق عبر حافلات المواصلات العامة، بحيث يحمل 70 باصاً شعارات السباق وعلمي الإمارات والولايات المتحدة ودعوة للمشاركة فيه بالحضور والتعرف على ثقافة الإمارات والمساهمة في التبرعات التي تحقق رسالة إنسانية وخيرية.

ترويج

وسيستمر للعام الرابع على التوالي عرض فيديو ترويجي عن السباق ودولة الإمارات مدته دقيقة كاملة عبر شاشتين في ساحة تايم سكوير الشهيرة، ويتم عرض الفيديو مرتين كل ساعة لمدة ثلاثة أيام، وسيتم توزيع ملصقات السباق وشعاراته على جميع محال الأدوات والملابس الرياضية في نيويورك بالتنسيق مع "نيوبالاس" الشركة الراعية.

نفاد التذاكر

نفدت تذاكر المشاركة في المارثون بالكامل قبل شهر من موعد انطلاق السباق، ببلوغ سقف الـ15 ألف مشارك، وهي أقصى سعة رسمية لسباقات حديقة سنترال بارك، وبناء عليه فإن الأعداد التي ستتجاوز هذا الرقم حتى موعد السباق ستكون برسم إضافي وخارج النطاق الرسمي، ولكن سيتم تسجيل واحتساب أزمنة أصحابها، ما يعني أن السباق سيواصل تسجيل أرقامه القياسية بالنسبة إلى حجم المشاركة.