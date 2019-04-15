تفاصيل «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» في مؤتمر صحافي اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

يعلن اتحاد الجوجيتسو في مؤتمر صحافي، اليوم، في فندق سانت ريجيس بأبوظبي، التفاصيل النهائية لانطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تقام من 20 إلى 27 الجاري بصالة آيبك آرينا، وتم تسجيل 5 آلاف لاعب ولاعبة من 100 دولة، للمشاركة في المنافسات.

وأكد محمد المرزوقي مدير التسويق والمحاسبة في الاتحاد، إغلاق باب التسجيل لجميع الفئات، أمس، كما بدأ بعض اللاعبين التوافد إلى أبوظبي استعداداً لضربة البداية، وقال: يتوقع أن تشهد النسخة الحالية مستوى فنياً مرتفعاً في ظل الارتقاء بالأحزمة المشاركة، وتخصيص الحزام الأبيض لليوم الأول خلال المهرجان.

وأضاف: النسخة الحالية تشهد تغييراً في التوزيع الجغرافي للدول المشاركة، حيث كانت البرازيل صاحبة العدد الأكبر من اللاعبين، وحالياً تشهد البطولة مشاركة غير مسبوقة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتشارك السعودية والكويت للمرة الأولى، مما يبرز أهمية البطولة.

وأكد أن النسخة الحالية علامة فارقة على المستوى الدولي، حيث يعتبر شهر أبريل من كل عام مخصصاً للجوجيتسو، ومشيراً إلى التنافس الكبير من لاعبي الدول المختلفة من أجل المشاركة، حيث لا يسمح إلا بمشاركة الرياضيين من أصحاب الإنجازات خلال العام، ما ينعكس إيجابياً على المستوى الفني للبطولة.

وقال: استعدادات المنتخب الوطني بفئاته الناشئين والشباب والكبار تسير بشكل جيد، ونأمل أن يحالفهم التوفيق في مواصلة الإنجازات. واللاعبون في تدريبات ومعسكرات على مدار العام، نظراً للزخم الذي يحظى به الجوجيتسو من المشاركات المحلية والدولية.