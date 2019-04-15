منصور بن زايد يُكرّم أصحاب الإنجازات الرياضية غداً

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبحضور ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحتفل الإمارات غداً برياضاتها وأبنائها الرياضيين في عرس بهيج يتم فيه تكريم أبطال الرياضة الإماراتية في قاعة أرينا مبادلة، بالعاصمة أبوظبي، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة شؤون الرئاسة.

وقال سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة «من هذا المقام أتشرف وأفخر باسم رياضيي الإمارات والأبطال أصحاب الإنجازات الرياضية أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، لما قدموه ويقدمونه من دعم لامحدود لرياضة وشباب الإمارات، مجددين العهد والوعد على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل إعلاء مكانة اسم هذا الوطن الغالي ورفع رايته عاليا بما يليق بمكانته المرموقة واسمه الغالي على كافة المستويات».

فخر

وأضاف: «للعام الثالث عشر على التوالي، وفي عام التسامح نعيش حالة من الفخر والاعتزاز ونسعد بقيادة رسخت ثقافة التكريم والتقدير وجعلت في الإنجاز والتكريم سمتين متلازمتين في ثقافة رياضة الإمارات، نفخر بحكمتهم الطموحة وقيادتهم ذات الرؤى الثاقبة وتوجيهاتهم الاستراتيجية هذه التوجيهات التي وضعت رياضة ورياضيي الإمارات على الطريق الصحيح وقادتهم إلى المحك الحقيقي الذي أكد أن شباب هذا الوطن قادر على إثبات وجوده وترجمة الرؤى الطموحة لقيادتنا الرشيدة، التي رسمت بعناية ملامح المثل والقدوة ودفعتهم إلى تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم وعطاءاتهم المتنوعة في شتى المجالات وضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والانتماء وحب الوطن».

وقال عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة رئيس اللجنة العليا المنظمة للحفل «إن قادتنا هم أكثر السعداء بتحقيق الإنجاز وأول الحريصين على استقبال الأبطال وتكريمهم وهي دلالة دامغة على اهتمام قيادتنا الرشيدة بقطاع الرياضة ومؤشر حسي على استمرارها في تشجيع ودعم كل الطاقات الواعدة والموهوبة».

وأكد الدوسري أن الإحصاءات الدقيقة أثبتت ذلك من خلال رصدها لمؤشرات الإنجازات التي حققها أبناء الإمارات على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنهم يعشقون التحدي ويسعون إليه، وأثبتوا أن هذا الوطن يمضي بخطى ثابتة ومتسارعة على طريق التطور والرقي والازدهار بفضل التخطيط الجيد والدعم اللامحدود.

ترتيبات

وعن ترتيبات الحفل قال خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة رئيس لجنة، الاحتفال لليوم السنوي لتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية الـ13: إن اللجنة حرصت هذا العام على أن تكون الترتيبات وفق أعلى معايير الجودة والدقة معتمدة على أساليب حديثة في إدارة وتنظيم الفعاليات الدولية. وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا تنويريا مع كافة الاتحادات المُكرمة عرضت عليهم الآلية الجديدة في طريقة التكريم والتعامل مع المنصات الرسمية الخاصة بالحفل. وأوضح أن الحفل ينطلق في الحادية عشرة صباح غد بوصول راعي الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتبدأ الفعاليات بالسلام الوطني، ثم عرض فيلم قصير يجسد أبرز الإنجازات في 2018 ، ثم يلقي معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة كلمته .

مراسم

وتبدأ مراسم الحفل بتكريم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، الشخصية الرياضية لعام 2018، ثم يتم تكريم الرعاة والداعمين الجدد لصندوق الإمارات لرعاية ودعم المواهب، كما يتم تكريم مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، والشخصيات أصحاب العطاءات الرياضية وهم: إبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام السابق للهيئة، ومنذرالأزدي أحد موظفي الهيئة القدامى، بالإضافة إلى المعلق الرياضي علي حميد ، ليبدأ بعد ذلك تكريم الاتحادات التي حققت إنجازات في 2018 بما فيها مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي كل في منصته من خلال جولة راعي الحفل وكبار الشخصيات.

تجارب

تم اختيار برنامج الحفل بعناية والاستفادة من تجارب الأعوام الماضية في إظهار الحدث بالصورة المثلى من خلال فريق مدرب ومؤهل على تنظيم الفعاليات وبمشاركة كوكبة من المتطوعين أبناء الإمارات، كما سيتم نقل الحفل الذي سيقدمه الإعلامي محمد الحوسني من قناة أبوظبي الرياضية، عبر القنوات الفضائية الرياضية والعامة.