الفريق الإيطالي يبلغ نهائي دولية فزاع للقوس والسهم ويتأهل لأولمبياد طوكيو

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تستمر منافسات النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم لأصحاب الهمم، المقامة حالياً في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويستمر معها الحماس والتحدي والرغبة في الفوز، ومع بداية مرحلة الإقصاء، تبدأ ملامح النهائيات تتضح، حيث أبدع الفريق الإيطالي بحصد النقاط والتأهل إلى نهائي البطولة، وكذلك التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، كما تميز الفريق العراقي بأبطاله الجدد وعزيمتهم للفوز وتسجيل النقاط.

وشهدت البطولة أول من أمس، بدء اللعب للمباريات الودية بين الفرق وبعد بدقائق معدودة، بدأت أمطار الخير تهطل، وتعين على اللجنة الفنية، أخذ القرار المناسب، بشأن إلغاء اللعب أو استمراره، ولأن مياه الأمطار أثرت على الأهداف ومدى الرؤية لدى اللاعبين، قررت اللجنة بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد الدولي للقوس والسهم، إلغاء لعب المباريات والاكتفاء بفئات البطولة المعتادة.

أعداد متزايدة

وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: أثبتت بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، نجاحها عاماً بعد عام، في استقطاب أعداد متزايدة من المشاركين والدول، وباتت تشكل منصة قارية لرفع روح المنافسة والتحدي لهذه الفئة المهمة في المجتمع.

وأضاف حريز المر: من منطلق المسؤولية الكبيرة والدور المنوط بنا في هيئة تنمية المجتمع لتذليل العقبات ومد الجسور في سبيل تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم، نثمّن الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لتوسيع بطولات فزاع وإضافة فئات جديدة من أصحاب الهمم، وما يتطلبه ذلك من توسيع اللجان لتصنيف اللاعبين بشكل دقيق، وبالتالي الارتقاء بالبطولة إلى معايير تنافسية عالمية.