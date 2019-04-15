«دبي البحري» يختتم جولات الشراعية الحديثة ويكرّم أبطال الموسم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أسدل الستار في شواطئ دبي يوم أول من أمس، على منافسات بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية (ناشئين)، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات الموسم الرياضي 2018-2019، والتي شملت أربع محطات مختلفة، وأقيمت منافسات الجولة الرابعة والختامية أول من أمس، في أجواء حماسية على شواطئ دبي، وذلك بالتعاون مع نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك)، وبمشاركة عدد من الناشئين، والأشبال تنافسوا على ألقاب فئتي ليزر 4.7 ناشئين، وأوبتمست أشبال، وجرت مراحل الجولة من 5 أشواط، تمكن خلالها متسابق نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك)، القبرصي اثون تيرغكونيس، من الفوز بالمركز الأول في فئة ليزر 4.7، وانتزاع صدارة الترتيب العام لجولات البطولة، مع جولتها الختامية، متفوقاً على زميليه الهولندي ماوريتيس فان دين (الثاني)، ونواه فيسك (الثالث).

سيطرة متسابقي دبي

وتواصلت سيطرة متسابقي نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك)، على منصات التتويج، وكان التفوق في فئة أوبتمست أشبال، من نصيب البريطاني شارلز رييفيس، الذي توج بطلاً في الجولة، ونال لقب جولات الموسم أيضاً، فيما استطاع متسابقا نادي أبوظبي للشراعية الحديثة، الحصول على المركزين الثاني والثالث، عبر الثنائي الشقيقين غايل ومارتن دافور، وجرت بعد ختام المنافسات، مراسم تتويج أبطال الجولة الرابعة الختامية من بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين)، بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وجاكي غيراولت المدير العام لنادي دبي للقوارب الشراعية.

أبطال الموسم

وفي تقليد جديد، وحرصاً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تحفيز المشاركين، تم تكريم أصحاب الصدارة في الترتيب العام لمجموع جولات بطولة دبي جونيور ريغاتا في الموسم الحالي 2018-2019.

تقدير

حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على تكريم أسرة نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك)، تقديراً للتعاون المثمر بين الطرفين، والذي توج بتنظيم منافسات ناجحة على مدار 4 جولات مختلفة، جرت في الموسم الرياضي البحري 2018-2019، وقام هزيم القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتقديم درع خاصة لممثلي نادي دبي للزوارق الشراعية.