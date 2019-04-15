فريق مريم الحمادي بطل التحدي في صيد الأسماك للسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت مسابقة صيد الأسماك للسيدات، والتي أقيمت أول من أمس في أبوظبي، نجاحاً كبيراً في أول نسخة، نظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبالتعاون مع أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتفوق فريق مريم محمد الحمادي، بالحصول على الوزن الأعلى من خلال المسابقة، في حين حل ثانياً فريق مريم فرج سعيد الحاتم، وثالثاً فريق ريم علي عارف حرز الله، وشهدت البطولة مشاركة 96 متسابقة، في رقم قوي تحققه البطولة الوليدة، وتأتي مبادرة النادي في تنظيم هذه البطولة، من أجل تخصيص مساحة أكبر للفتيات اللاتي يرغبن في ممارسة الرياضة، وفي الإطار القانوني الذي يمنح للمشاركات، فرصة المنافسة على مختلف ألقاب السباق، ووجّه سالم الرميثي مدير عام النادي، التهنئة للفائزات في أول مسابقة.