«الشؤون الرياضية» بشرطة دبي تنظم بطولة رماية لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ضمن الموسم الرياضي الداخلي لشرطة دبي، أقامت إدارة الشؤون الرياضية يوم أمس، بطولة الرماية لأصحاب الهمم، بمشاركة شرطة دبي والدوائر الحكومية، وبمشاركة 25 لاعباً ولاعبة، وحضر البطولة، العقيد خلفان عبيد الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي، والرائد حسن العبدولي رئيس قسم الأنشطة الداخلية، وفاطمة أحمد أبو حجير رئيس قسم الوعي الرياضي، والملازم أول عثمان أهلي مشرف البطولة، وعدد من الضبط والمسؤولين، وفاز بمسابقة الرماية 10 م هوائي، لفئة الإعاقة الحركية، شرطي عبد الله سيف من إدارة أمن المواصلات، وتصدرت فئة السيدات الإعاقة الذهنية علياء خالد، والمركز الثاني مريم عبد الرحمن، وقام العقيد الجلاف في نهاية البطولة، بتكريم الفائزين الأوائل، مشيداً بمستوى البطولة وحسن التنظيم.