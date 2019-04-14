بن حوير بطل ماراثون الدراجات المائية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

توج المتسابق عامر بن حوير بطلاً لماراثون أبوظبي للدراجات المائية والذي نظمه نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأقيم أول من أمس على كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة، على مدار 120 دقيقة هي المدة الزمنية المخصصة للماراثون، الذي شارك فيه 21 متسابقاً، ومع نهايته فاز بن حوير بلقب السباق بعد أن أنجز 26 دورة في مسار يبلغ طوله 5 أميال بحرية، وحل ثانياً عبدالله الحتاتي وثالثاً علي القبيسي، وحضر مراسم تتويج الفائزين سالم الرميثي مدير عام النادي، وناصر الظاهري مشرف عام السباق، ومحمد حمدي المدير التشغيلي في مستشفى السلامة راعي الحدث.

وعبر سالم الرميثي عن ارتياحه الكبير للمستوى الفني العالي الذي وصلت إليه منافسات الماراثون، وملاءمة الأجواء المناخية للتنافس، وقال: يوم مناسب جداً من ناحية الأجواء المعتدلة وأيضاً هدوء البحر، والذي ساهم في أن يكون السباق في صورة جميلة ومثالية، والنجاح كان مثالياً في اختيار مسار السباق خاصة وأننا قد اخترنا المسار الداخلي على كورنيش أبوظبي، وعلى عكس السباقات الماضية لم يقم أي جزء من السباق خارج منطقة الكورنيش، وهو ما جعل السباق يقام في منطقة خالية من الأمواج تماماً، وكان هناك منافسة قوية بين المشاركين شهدنا خلالها وصول السرعات إلى قرابة 120 كم في الساعة لبعض المشاركين.

وأضاف الرميثي: تمكن النادي من تقديم يوم مميز وترفيه رائع لمرتادي وزوار الكورنيش، وحصدت الفعالية نسبة عالية من الحضور والمتابعين للمنافسة على كورنيش العاصمة، وكان أحد أهم الأسباب التي يقام من أجلها الماراثون.