مقعدان للإمارات في نصف نهائي زوجي «عربية السنوكر»

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

حجز السنوكر الإماراتي، مقعدين في الدور نصف النهائي، في منافسات الزوجي، ضمن بطولة كأس العرب للسنوكر في نسختها الأولى «بطولة التسامح» التي يستضيفها حالياً نادي الاتحاد بالقوز، حيث جرت أول من أمس 4 مواجهات في الدور ربع النهائي أسفرت نتائجها، عن فوز لاعبي منتخبنا محمد شهاب ومحمد الجوكر على لاعبي عمان صادق الفارسي وعبد الله الرئيسي 3-0، ولاعبي مصر هشام شوقي ومحمد نوير على لاعبي منتخبنا خالد الكمالي وعيسى السيد 3-2، ولاعبي السعودية عمر العجلاني ونزار عسيري على لاعبي سوريا يزن الحداد وباسم عبود 3-1، وفي مواجهة إماراتية خالصة فاز عبد الرحمن الشامسي وعبد الله العطار على يحي السويدي وأحمد عبد القادر 3-1، وبهذه النتائج تأهل لنصف نهائي الزوجي، كل من الإمارات ومصر والسعودية، في حين حصلت مصر على أول ذهبية في البطولة، على مستوى الفرق بالفوز في النهائي على منتخبنا 3-1.

نسخة التسامح

وجاء تنظيم البطولة بمبادرة وتنسيق بين اتحاد البلياردو والسنوكر والاتحاد العربي، استناداً إلى الدور الرائد للإمارات في هذه اللعبة وإطلاق مسمى «بطولة التسامح» بمبادرة من الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، بالتزامن مع «عام التسامح»، تتويجاً للتعاون بين الإمارات والاتحاد العربي وتستقطب البطولة مشاركة نخبة نجوم لعبة السنوكر في الوطن العربي.

إضافة جديدة

وأوضح محمد عبد الله رئيس لجنة المسابقات، أن البطولة تعتبر إضافة جديدة في منظومة اللعبة على الخارطة العربية وجزءاً من التطوّر الذي يقوم به الاتحاد في الاهتمام باللعبة على الصعيدين المحلي والخارجي، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد يولي ملف التطوير اهتماماً خاصاً، وقال: بطولة التسامح العربية تستقطب عدداً من منتخبات النخبة العربية بأفضل لاعبيها، وهذا حال استعداد منتخبنا للبطولة، حيث تدفع الإمارات بأفضل اللاعبين المعروفين محلياً وخارجياً.