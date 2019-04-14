شمسة بنت حشر: «طائرة السيدات» في خطر

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، أن الوضع الحالي للطائرة النسائية في الدولة، ينذر بالخطر، بسبب استمرار رفض بعض الأندية تكوين فرق للسيدات، لعدم توفر الموازنات اللازمة، وأشارت إلى أن الطائرة النسائية، سوف تدخل النفق المظلم عام 2020، إذا لم يتم إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلة، وأن المنتخب الوطني للطائرة للسيدات، سيكون المتضرر الأكبر، وطالبت بتكاتف الجميع لإيجاد الحلول، في ظل الوضع الحالي الذي ينذر بالخطر لمستقبل اللعبة.

ممارسة اللعبة

وطالبت الشيخة شمسة، المجالس الرياضية، بالتدخل وتكوين أندية للكرة الطائرة للسيدات، بهدف زيادة ممارسات اللعبة، وبما يعود على المنتخبات الوطنية بالفائدة الكبرى، والتي تبقي «الأبيض» زعيماً للعبة في دول الخليج، وناشدت الجميع بذل أقصى ما لديهم من جهد، للنهوض باللعبة على الصعيد النسائي، بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تحققت طوال السنوات الماضية، وأشارت الشيخة شمسة أيضاً، إلى أنه رغم العقبات التي تواجه الكرة الطائرة النسائية في الدولة، إلا أن المنتخب الوطني ينتظر تحديد موعد إقامة النسخة المقبلة من البطولة العربية، وتحديد الدولة المستضيفة ما بين مصر أو المغرب، للمشاركة في هذا الحدث الإقليمي الكبير، وسعياً لتحقيق إنجاز عربي، بعدما سبق وحقق منتخبنا الوطني العديد من الإنجازات الخليجية.

ثمرة جهد

وكانت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، قد توجت فريق الوصل بطلاً لدوري الكرة الطائرة للسيدات للموسم الثالث على التوالي، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نادي الشارقة لرياضة المرأة 3-1 أول من أمس، على صالة نادي شباب الأهلي، وأكدت أحقية الوصل باللقب، وهنأت فريق الشارقة لرياضة المرأة على المستوى الطيب الذي قدمه طوال البطولة، وقالت إن اللقب الذي تحقق لم يأت من فراغ، ولكنه ثمرة جهد ونتاج عمل مبذول في نادي الوصل طوال السنوات الماضية، وأشادت بالمستوى الذي قدمه الوصل والشارقة لرياضة المرأة في المباراة النهائية، في ظل امتلاك الفريقين لمعظم لاعبات المنتخب الوطني.

نتائج الرجال

فاز شباب الأهلي على ضيفه العين 3-2 أول من أمس، في ذهاب نهائي دورة «البلاي أوف»، والتي تحدد بطل الدوري العام للكرة الطائرة رجال، وبات شباب الأهلي مطالباً بالفوز في لقاء الإياب بعد غد، في صالة نادي العين، للتتويج بطلاً، وأما حال فوز العين، ستكون هناك مباراة ثالثة فاصلة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل، وتقام على ملعب محايد، ويتوج الفائز بها بطلاً للدوري، في حين، نال بني ياس المركز الثالث في الترتيب النهائي للدوري، بعد فوزه أول من أمس، 3-0 على الجزيرة.