«المسعود» شريك ذهبي لـ«عالمية أبوظبي» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت مجموعة المسعود، عن مشاركتها كشريك ذهبي في النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للسنة الرابعة على التوالي، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتستضيفها صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية، على مدى 7 أيام متتالية، من 20 إلى 26 أبريل الجاري، وينظمها اتحاد الجوجيتسو، بمشاركة نخبة من الرياضيين من أكثر من 100 دولة، يتنافسون عبر فئات مختلفة للحصول على الجائزة المالية التي يقدر مجموعها بقيمة 2 مليون درهم، كما سيشارك أصحاب الهمم في البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وتكمن أهميّة مشاركتهم هذا العام في كونها تأتي بالتزامن مع عام التسامح، وتؤكد هذه الشراكة التزام «المسعود» بدعم رؤية الإمارات 2021، وتعكس تعهد المجموعة بمواصلة بذل الجهود الحثيثة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية للمساهمة في مختلف النشاطات الرياضية النوعية في الدولة، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الرياضي المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الرامية إلى تشجيع الشباب ونشر ثقافة الرياضة من أجل ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة لأبرز وأهم الفعاليات الرياضية العالمية، وتعزيز قدرتها التنافسية على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وقال روبرت شوارتز، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المسعود: تتمثل مسؤوليتنا الاجتماعية كشركة إماراتية في توفير الدعم الثابت للدولة في جميع المجالات التي تخدم المصالح العليا للمجتمع، ونحن سعداء بمواصلة مشاركتنا في هذا الحدث الخاص الذي نتواجد ضمنه اليوم للمرة الرابعة كشريك ذهبي.