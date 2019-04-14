فتح باب التسجيل لملحمة «القفال 29»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال التاسع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والمقرر في الفترة من 25-28 الجاري، بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث البحري الكبير، اعتباراً من اليوم وحتى يوم 23 الجاري، وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منظم السباق، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة النادي وعلي ناصر بالحبالة نائب رئيس اللجنة والأعضاء محمد عبد الله حارب وهزيم محمد القمزي مشرف السباق، بدأت استعداداتها مبكراً لإقامة العرس الرياضي البحري التراثي الكبير والذي يعد (عيد أهل البحر) في الإمارات والمنطقة الخليجية بأثرها، كونه يقدم رسالة للأجيال تبرز قيمة الماضي وتعكس مدى اهتمام أهل الإمارات وارتباطهم بكفاح الآباء والأجداد في البحث عن الرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

وينطلق السباق الكبير كالمعتاد من جزيرة صير بونعير في قلب مياه الخليج العربي والتي كانت تتخذ في الماضي محطة ومقراً لأهلنا بعد عناء رحلات الغوص قبل التوجه إلى سواحل الدولة، حيث يجسد السباق تلك الصور حتى وصول (سينار) السفن والمحامل إلى شواطئ دبي وتحديداً خط النهاية قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق (برج العرب).

وحرص علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي نائب رئيس اللجنة المنظمة على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الحدث على الدعم المستمر والاهتمام الكبير واللا محدود بإنجاح التظاهرة الرياضية البحرية التراثية الكبيرة.