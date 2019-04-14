رقم قياسي جديد في انطلاقة «دولية فزاع للقوس والسهم»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهدت انطلاقة النسخة الخامسة من بطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، أول من أمس، في نادي دبي لأصحاب الهمم، تسجيل رقم قياسي جديد، عبر اللاعب الإيطالي سيمونيلي ألبيرتو، بإحرازه 707 نقاط، محطماً الرقم السابق المسجل باسمه أيضاً 706 نقاط، وكان قد سجله في العام 2016، وقد عبر عن سعادته بالرقم الجديد، والذي يؤهله للمشاركة في دورة الألعاب العالمية طوكيو 2020 لأصحاب الهمم، وأما على صعيد نتائج لاعبينا، فقد أحرز اللاعب جمال البدواوي أفضل نقاط في صفوف منتخبنا بـ 587 نقطة، وتبعه اللاعب حبيب البلوشي بـ 582 نقطة في الدور التمهيدي للبطولة.

وتقدم حسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، لرعايته وتوجيهاته الكريمة للبطولة، التي عززت سبل النجاح لبطولات فزاع الدولية، واهتمام سموه بالرياضة والرياضيين بشكل عام، وأصحاب الهمم على وجه الخصوص، وقد أثنى المزروعي على الجهود المبذولة من اللجان المنظمة والتي تسعى لإظهار البطولة في أفضل حلة، كما توجه بالشكر للاتحاد الدولي على تعاونه المستمر، واهتمامه بأدق التفاصيل، وذلك لما لبطولات فزاع، من أهمية دولية، واسم قوي في عالم الألعاب الرياضية، وتمنى التوفيق لجميع المنتخبات، وللمنتخب الإماراتي خصوصاً وأن البطولة تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وبدوره، عبر فواز الهاشمي رئيس اللجنة اللوجستية عن استعداد اللجنة للبطولة منذ أسابيع، وأن اللجنة استقبلت الوفود منذ 10 أيام، وقامت بتذليل كل الصعاب للجميع.