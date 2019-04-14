لقب تاريخي للنصر في كأس رئيس الدولة للسلة

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم

حقق النصر أول لقب في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بفوزه في المباراة النهائية أمس على شباب الأهلي بصالة الوصل 81-74 بعد مباراة مثيرة، بدأ شباب الأهلي بأفضلية منحته التقدم في الربع الأول 20-18، وتقدم النصر في الربع الثاني 25-13، ليتفوق بفارق 10 نقاط «43-33»، ونجح شباب الأهلي في تحقيق فارق 10 نقاط في الربع الثالث 23-13 منحته تعديل النتيجة إلى 56-56، ونجح النصر في التقدم 25-18 في الربع الأخير ليحسم النتيجة لمصلحته بفارق 7 نقاط.

وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، بتتويج الفريقين بالميداليات الفضية والذهبية والكأس الغالية لفريق النصر.