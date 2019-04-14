نادي دبي للهجن يكمل عملية الربط الإلكتروني

المصدر: Ⅶ دبي - الرياضي

أكمل قسم المالية بنادي دبي لسباقات الهجن عملية الربط الإلكتروني بينه وبقية الأقسام داخل النادي، ومع المشاركين في المسابقات، وذلك في إطار تفعيل دور الأنظمة الذكية في العمليات المالية.

وكشف عبد الله إبراهيم بن حميدان رئيس قسم المالية بنادي دبي لسباقات الهجن، أنه تم تقنين عملية تسليم الجوائز. وأوضح: لن يتوجب على الفائزين الحضور للنادي من أجل استلام الجوائز التي سنشرع في تحويلها عبر الحسابات البنكية بعد إدخال واعتماد بيانات المشاركين.

استعدادات

وأكد عبد الله بن حميدان أن العمل يجري على قدم وساق استعداداً لمهرجان المرموم التراثي 2019. وتابع: نقوم في قسم المالية بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية ونشرف على جميع التحضيرات، ونعمل على توفير احتياجات المهرجان والفعاليات المصاحبة له مثل قرية المرموم التراثية والمحالب وغير ذلك من التفاصيل الخاصة بالمشاركين والزوار ولجان المهرجان المختلفة.

وكشف رئيس قسم المالية أن أغسطس الماضي شهد تجهيز الموازنة العامة لموسم سباقات الهجن وفقاً للجدول المبدئي للسباقات في دبي، وقال: بالتأكيد كان مهرجان المرموم التراثي من ضمن الموازنة التي تقدمنا بها، وخلال الموسم وبناءً على التوجيهات تم إجراء بعض التعديلات على موازنته قبل أن يتم اعتمادها رسمياً.

وتوقّع عبد الله بن حميدان تواصل النجاحات التي يحققها مهرجان المرموم التراثي من خلال نسخة العام الحالي. مضيفاً: السباقات بطبيعتها تشمل جانبين، الجانب الأول هو المشاركة، والجانب الثاني هو تقديم الخدمات والدعم.

وتقارير التحضيرات التي تصدر عن مختلف الأقسام توضح المجهود الكبير الذي يبذل خلف الكواليس لإنجاح المهرجان، أما بالنسبة للجانب الأول فالجميع يدرك أن المنافسة في مهرجان ختامي المرموم لها نكهتها الخاصة.