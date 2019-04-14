نجاح باهر لمسيرة التسامح

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

نظمت قرية المرموم التراثية، مساء أول من أمس، مسيرة التسامح، وذلك بالتعاون مع دبي أوت ليت مول الذي انطلقت منه المسيرة إلى مقر القرية التراثية بنادي دبي لسباقات الهجن، وكشف عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، ومدير قرية المرموم التراثية، أن «نادي نيسان»، كان حاضراً بمشاركة أكثر من 50 سيارة نيسان GTS، بالإضافة إلى المشاركة المعتبرة لشرطة دبي، وقال: أشكر شرطة السياحة التي قامت بعملية التنظيم المروري للمسيرة.. وأضاف: أتقدم بالشكر لجميع الجهات والمشاركين في هذه المسيرة التي تم الترتيب لها لتخرج في ثوب قشيب، وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بشكر خاص لشركائنا في دبي أوت ليت مول الذين كانت لديهم الكثير من المفاجآت السعيدة للمشاركين في مسيرة التسامح.