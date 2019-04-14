«الشاهينية» تظفر بالحول و«مزعج» للزمول

المصدر: Ⅶ دبي- ياسر قاسم

شهد اليوم السابع لمهرجان المرموم التراثي للهجن العربية الأصيلة 2019 «ختامي المرموم»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، تنافساً مثيراً بين العزب المملوكة لأبناء القبائل، بحثاً عن الظفر بالسيارات، التي طرحت للفائزين بالمراكز الأول في سن الحول والزمول لمسافة 8 كيلو مترات، وأقيمت 9 أشواط في المساء وتأجيل 7 بسبب هطول الأمطار.

وكانت الصدارة في أول الأشواط للحول المحليات من نصيب «الشاهينية» بشعار مانع خليفة بالرشيد السويدي، والتي قطعت المسافة وصولاً إلى خط النهاية، وبالمقابل حسمت «مكيدة» لمسلم أحمد حمد المزروعي تنافس الحول المهجنات في الشوط الثاني، ومنحت مالكها الناموس والرينج روفر.

وأنهى «مزعج» التحديات في الشوط الثالث للزمول المحليات لمالكه سالم حمد الشباني الكتبي، بعد أن وضع أقدامه على خط النهاية، وسطر «متعب» لسالم راشد حمد رزيني النيادي عناوين التميز في الشوط الرابع للزمول المهجنات وحصد الصدارة.

وحققت «هجير» لسعيد أحمد دري الفلاحي لقب الشوط الخامس للذلل محليات ونالت «التماس» لمحمد أحمد السبوسي لقب الشوط السادس للذلل مهجنات، ونال «مياس» لحمد عبيد شلبود الخييلي صدارة الشوط السابع للزمول محليات فيما حقق «ناصي» لمروان فرج علي بن حمودة صدارة الشوط الثامن للزمول مهجنات وحققت «حفلة» لحمد راشد بن غدير لقب الشوط التاسع للذلل محليات.

وينال الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الصباحية سيارات «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، ويحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية انطلاقة منافسات الحول والزمول، وتنافس أبناء القبائل على مدار ستة عشر شوطاً، ثمانية منها للإنتاج بالإضافة إلى ثمانية أشواط أخرى مقسمة بين المحليات والمهجنات، ووضعت اللجنة المنظمة لمهرجان ختامي المرموم سيارات «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر» لأصحاب المراكز الأول في جميع الأشواط بينما نال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

ومضى الشوط الأول للحول المحليات «إنتاج» مع «ميّاسة» المملوكة لخليفة حليس راشد الكتبي، وبالمقابل ظهرت «صخب» بشعار حمد راشد غديّر الكتبي في الشوط الثاني للحول المهجنات «إنتاج» وحصلت على الناموس. وجاء «ريسنج» ملك خليفة حليس راشد الكتبي ليحصد ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات «إنتاج»، وحسم «أصيل» لغانم علي حمودة الظاهري الشوط الرابع للزمول المهجنات «إنتاج».

وحققت «مطيلة» لأحمد خزع العامري صدارة الشوط الخامس للذلل محليات، وتبعتها «سحابة» لخميس عيسى المنصوري في الشوط السادس للذلل مهجنات فيما نال «هملول» لسيف فالح راشد الشامسي لقب الشوط السابع للزمول محليات وقفز «مداهم» لسيف سلطان العرياني للمركز الأول في الشوط الثامن للزمول مهجنات وحققت «ظن» لحمد راشد بن غدير لقب الشوط التاسع للذلل محليات، وجمعت «عواصف» لهلال محمد المنصوري بين أفضل توقيت للفترة الصباحية والفوز بالشوط العاشر للذلل مهجنات وحقق «مهيض» لعبد الله علي مصبح الكتبي لقب الشوط الحادي عشر للزمول محليات ونال «النايف» لعيد سفر سلطان لقب الشوط الثاني عشر للزمول مهجنات واستطاعت «تبوك» لسعيد محسن الهاجري الفوز بالشوط الثالث عشر للذلل محليات ونالت «معزة» لسالم مطر الكتبي لقب الشوط الرابع عشر للذلل مهجنات وحققت «المايدية» لعامر راشد العمري صدارة الشوط الخامس عشر للذلل محليات فيما اختتمت «زعفرانة» لسعيد عبد الله المزروعي انتصارات الفترة الصباحية في الشوط السادس عشر للذلل مهجنات.

ويشهد صباح ومساء اليوم، إقامة 32 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وذلك في المحطة الثامنة لمهرجان ختامي المرموم 2019 للهجن العربية الأصيلة، وستقام 16 شوطاً في الفترة الصباحية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات لمسافة ثمانية كيلومترات، وسينال الفائزون بالمراكز الأولى في جميع الأشواط سيارات «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، بينما ينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيّمة.

وبالمقابل ستكون هناك سيارة «مرسيدس» حاضرة للتنافس في أول أشواط الفترة المسائية للحول المحليات، بينما ستكون هناك سيارة «رينج روفر» في الشوط الثاني للحول المهجنات، وستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز حتى الخامس في الشوطين الأول والثاني، بينما ينال الفائزون بالمركز الأول في بقية الأشواط سيارات «شيفروليه ياهو، نيسان ستيشن، تويوتا ستيشن، فورد سيتيشن»، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيّمة في الأشواط من الثالث وحتى السادس عشر.

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‏أدى هطول أمطار الخير والبركة، التي عمت البلاد أمس، وحفاظاً على سلامة المشاركين والهجن المشاركة إلى تأجيل الأشواط المتبقية من سباق الفترة المسائية وعددها 7 أشواط إلى الأربعاء المقبل صباحاً بعد أشواط القدرة.