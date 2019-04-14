«مرعب» بطل شراعية 22 قدماً في مهرجان الظفرة البحري

المصدر: الظفرة - وام

أسفرت منافسات «سباق جنانة» للقوارب الشراعية (فئة 22 قدماً) في مهرجان الظفرة البحري عن فوز القارب «مرعب»، لصاحبه صالح محمد أحمد علي الحمادي وقيادة النوخذة إبراهيم صالح محمد أحمد الحمادي بالمركز الأول، وجاء القارب «برق» لصاحبه جابر محمد جابر الحمادي والنوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي في المركز الثاني، بينما فاز بالمركز الثالث القارب «سلطان الخير» لصاحبه ناصر إبراهيم سلطان المرزوقي والنوخذة علي ناصر سالم أحمد الحميري.

وتنافس، أول من أمس، في مهرجان الظفرة البحري، أكثر من 85 متسابقاً ضمن «سباق التفريس» التراثي، وأسفرت النتائج عن فوز القارب «زلزال» لعمر المرزوقي بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى القارب «هداف» لمحمد عبد العزيز إبراهيم الحمادي، وفاز بالمركز الثالث القارب «الحوت» لصاحبه راشد سعيد صباح الرميثي، وقيادة النوخذة علي هاشم سعيد الرميثي.

وشهدت فعاليات مهرجان الظفرة البحري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، منافسات سباق جنانة للقورب الشراعية المحلية (فئة 22 قدماً) وسباق التفريس التراثي المحلي، وسباقات الكايت سيرف العالمية لفئة «الهيدروفيل».

وتفقّد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أقسام «مهرجان الظفرة البحري»، واطلع على سير الفعاليات والاحتفالات والسباقات، يرافقه كل من عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعبد الله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وعدد من المسؤولين.