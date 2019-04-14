التحدي الآسيوي لهوكي الجليد سيدات ينطلق اليوم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في أبوظبي منافسات بطولة كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات 2019، وتستمر حتى الجمعة المقبل، بتنظيم اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية.

ويخوض منتخبنا الوطني لهوكي الجليد للسيدات أولى مبارياته في البطولة اليوم بلقاء يجمعه مع المنتخب الهندي في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، كما يلتقى منتخب تايلندا مع تايون، وسنغافورة مع نيوزيلندا.

وتشارك في البطولة 9 منتخبات تنقسم إلى مستويين الأعلى «التوب دفيجن» والمستوى الأول، وتقام البطولة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، وتبدأ مراسم الافتتاح الرسمي للبطولة قبل مباراة منتخبنا مع نظيره المنتخب الهندي في تمام الساعة الثامنة مساءً. وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية إن: «استضافة أبوظبي لهذا الحدث القاري تأتي بفضل دعم قيادتنا الرشيدة للمرأة ودورها في المجتمع، وتمكينها في مجالات العمل، ومختلف الأنشطة الرياضية، وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً في العاشرة صباح اليوم في مجلس أبوظبي الرياضي للحديث عن تفاصيل البطولة والأمور الفنية والتنظيمية، كما سيتحدث في المؤتمر مندوب الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

وكان منتخبنا الوطني قد أعد العدة لهذه البطولة من خلال إقامة معسكرين تحت إشرف مدربه الفني سيرجيه، الذي ساهم مع المنتخب بالحصول على المركز الثاني في النسخة الماضية للبطولة.