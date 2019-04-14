سيدات النصر بطل كأس رئيس الدولة لليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

توج فريق سيدات اليد بنادي النصر، بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، عقب فوزهن المستحق أمس على فريق سيدات الجزيرة، بنتيجة 29 -25، بختام المباراة التي شهدتها صالة الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم بالقلعة الحمراء بدبي.

وبهذا الفوز، تكون بنات النصر قد حصدن ثنائية الموسم، عقب فوزهن في بداية الموسم على نفس الفريق، وفي سيناريو مكرر، بختام الدوري العام 31 -29، ليكسرن احتكار فريق الجزيرة لبطولات اليد منذ انطلاقتها قبل 6 سنوات.

وجاء الفوز مستحقاً لفريق النصر، أنهى الشوط الأول متقدماً 13 -12، كما فرض العميد سيطرته خلال النصف الأول من الشوط الثاني، ووصل بالنتيجة الأكبر 20 -13، وبعدها استعاد الجزيرة توازنه، وضيق الفارق تدريجياً، وعادت كل من أماني حسين والمحترفة برونا بروس، وسندة بنت محمد ورضة قطامي، ومن خلفهما الحارسة خديجة فهد، للتألق، بتوسيع الفارق إلى 26 -20 في الدقيقة العشرين، واستمر تفوق النصر للنهاية السعيدة بالفوز بالكأس الغالية، وثنائية الموسم، للمرة الأولى، تكوين الفريق في السنة الماضية.

وعقب ختام المباراة، قام كل من أنيسة الشدادي وعبد الله الكعبي عضوا اتحاد اللعبة، وبحضور المقدم مروان سنكل نائب رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية، ومحمد العور من النصر، ونسرين بن درويش مشرفة اللعبة بالنصر، وعوض هويشل عضو لجنة الألعاب بنادي الجزيرة، بتتويج فريق النصر بكأس البطولة، والميداليات الذهبية، وبنات الجزيرة بالميداليات الفضية، كما تم تكريم نوال مبارك، كأفضل حكمة بالموسم، وزميلتها أمل ناصر حكمة ناشئة، كما تم تكريم حكام البطولة محمد القريشي وخالد جمال وعلي جعفر، بالهدايا التذكارية.