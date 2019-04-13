لقب تاريخي لسلة النصر في كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حقق النصر أول لقب في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة بعد فوزه في المباراة النهائية على شباب الأهلي بصالة نادي الوصل بنتيجة 81-74 بعد مباراة مثيرة من الفريقين.

بدأ شباب الأهلي بأفضلية منحته التقدم في الربع الأول 20-18، وعاد النصر أكثر قوة في الربع الثاني فتقدم فيه 25-13، ليتفوق بفارق 10 نقاط قبل العودة لغرفة الملابس "43-33".

وفي النصف الثاني جاءت المباراة أكثر قوة واثارة ونجح شباب الأهلي في تسجيل فارق 10 نقاط في الربع الثالث "23-13" منحته تعديل النتيجة 56-56، ونجح النصر في التقدم 25-18 في الربع الأخير ليحسم النتيجة لصالحه بفارق 7 نقاط.

وبعد نهاية المباراة، قام اللواء "م" إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والاماراتي لكرة السلة، بتتويج الفريقين بالميداليات الفضية والذهبية والكأس الغالية لفريق النصر.