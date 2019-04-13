سالم عبد الرحمن أفضل لاعب شطرنج 2018

المصدر: دبي-عدنان الغربي

حصل سالم عبد الرحمن، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على جائزة أفضل لاعب لموسم 2018، فيما احتفظ ناديه بجائزة درع التفوق العام، في فئة الرجال للموسم التاسع على التوالي.

وأحرز نادي دبي للشطرنج والثقافة، جائزة درع التفوق العام في فئة السيدات، وذلك خلال حفل ختام الموسم، الذي أقامه اتحاد الشطرنج، أول من أمس، بنادي دبي للشطرنج والثقافة، للاحتفاء بأصحاب الإنجازات، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ود.سرحان المعيني رئيس الاتحاد، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، ومهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، وأحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس نادي دبي للشطرنج.

الأفضل في الموسم

وتمكن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج من الاحتفاظ بجائزة درع التفوق العام في فئة الذكور للمرة التاسعة على التوالي، بعد منافسة قوية بينه وبين نادي دبي للشطرنج والثقافة الذي فاز بهذه الجائزة في فئة الإناث، بينما حصل سالم عبد الرحمن من نادي الشارقة، على جائزة أفضل لاعب في فئة الرجال.

وعلي عبد العزيز من نادي دبي، على جائزة أفضل لاعب تحت 20 عاماً، وسلطان الزعابي من نادي أبوظبي، على جائزة افضل لاعب تحت 18 عاماً، وعمران الحوسني من نادي أبوظبي تحت 16 عاماً، وعمار السدراني من نادي الفجيرة أفضل لاعب تحت 14 عاماً، ونال زميله خليفة خالد جائزة افضل لاعب تحت 12 عاماً، وسعود جابر من نادي الشارقة أفضل لاعب تحت 10 سنوات.

وراشد الحمادي من نادي الشارقة أفضل لاعب ناشئ تحت 8 سنوات، وتوجت وافية درويش من نادي العين بجائزة أفضل لاعبة في فئة السيدات، وروضة السركال من نادي أبوظبي أفضل لاعبة تحت 20 عاماً، فيما نالت مريم عيسى من نادي دبي جائزة أفضل لاعبة تحت 18 عاماً، وياسمين علي من نادي دبي أفضل لاعبة تحت 16 عاماً.

وفاطمة الوهابي من نادي أبوظبي في فئة تحت 14 عاماً، وفاطمة سيف آل علي من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أفضل لاعبة تحت 12 عاماً، وحلا جمال من نادي دبي أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، وحور ناصر النعيمي من نادي فتيات رأس الخيمة افضل لاعبة تحت 8 سنوات.

تكريم

وتم خلال الحفل، تكريم الأندية الشطرنجية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة الدوري العام رجال وسيدات والفئات العمرية تحت 10 و14 و18 عاماً.

حيث حصل نادي دبي على المركز الأول في بطولة الدوري العام للرجال يليه الشارقة، ثم الفجيرة، وفي فئة تحت 18 عاما حصل نادي الشارقة على المركز الأول يليه نادي أبوظبي والعين ، وفي فئة تحت 14 عاماً، جاء نادي الشارقة أولاً، يليه الفجيرة ودبي ، وفي فئة تحت 10 سنوات حل نادي الشارقة أولاً، يليه الفجيرة ونادي أبوظبي.

وفي فئة السيدات، حل نادي دبي أولاً، والعين ثانياً، ونادي الفتيات بالشارقة ثالثاً، وفي فئة تحت 18 عاما «إناث» حصل نادي العين على المركز الأول، يليه نادي الفتيات بالشارقة ، ونادي دبي ، وفي فئة تحت 14 عاما احتل نادي الشارقة للفتيات المركز الأول ثم نادي أبوظبي ودبي ، وفي فئة تحت 10 سنوات جاء نادي دبي أولاً، والفتيات بالشارقة ثانياً والعين ثالثاً.

وتم خلال الحفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والأجهزة الفنية والحكام.

تهنئة

هنأ سرحان المعيني رئيس الاتحاد، أصحاب الإنجازات الشطرنجية في موسم 2018 ووجه الشكر للشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم الهيئة العامة للرياضة والرعاة، مشيراً إلى أن اتحاد اللعبة قطع على نفسه عهداً بتطوير شطرنج الإمارات موضحاً أنه تم تحقيق الكثير من الطموحات والأهداف على الصعيدين الإداري والفني والإنجازات الدولية.