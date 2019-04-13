النصر بطلاً لدوري الطائرة للشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توج النصر بطلاً لدوري الشباب للكرة الطائرة مساء أول من أمس برصيد 33 نقطة، بفوزه على ضيفه العين 3-1 في الجولة الأخيرة للمسابقة.

والتي شهدت فوز الوصل على شباب الأهلي 3-2، ليحل الوصل ثانياً، بفارق الأشواط عن الوحدة الذي حل ثالثاً،، ويؤكد أحقيته بالمركز الأول، وجاء الوصل ثانياً، بنقطتين من مباراة فريقه وشباب الأهلي بالفوز 3-2، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويحتل المركز الثاني، ويتراجع الوحدة الذي أنهى مبارياته في الجولة الماضية، إلى المركز الثالث بفارق الأشواط عن الوصل، وتوج الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى كل من عبد العزيز السلمان نائب رئيس الاتحاد، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام للاتحاد، بحضور عدد من مسؤولي نادي النصر.

وأعرب يونس شريف المشرف على اللعبة بنادي النصر، عن سعادته باللقب الذي حققه شباب «العميد»، وتمنى أن يكون دافعاً للفريق لتحقيق لقب كأس الشباب، إلى جانب أنه دافع للفريق الأول لتحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، وقال: لم يقصر أي لاعب في الفريق طوال هذا الموسم، ونجحوا في تحقيق بطولة دوري الشباب للسنة الثانية على التوالي.