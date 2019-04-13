«آر بي موني تو بيرن» تتوّج بلقب مضمار العين للسرعة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

توّجت المهرة «آر بي موني تو بيرن»، للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بقيادة فابريس فايرون، بلقب سباق العين للسرعة بالشوط السابع والرئيس، في ختام موسم سباقات نادي العين للفروسية والرماية والغولف، أول من أمس الأول، وشاركت 8 خيول في الشوط الرئيس وتسابقت لمسافة 1000م.

وعلى جائزة مالية 100 ألف درهم، وحصلت المهرة «كنزا الملس»، لمنصور خليفة سلطان بن حبتور، بقيادة كونور بيسلي، على لقب الشوط الأول على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات، الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 م، وعلى جائزة مالية بلغت 70 ألف درهم، وخطف الجواد «ميرز»، لجمعة مبارك الجنيبي، بقيادة ساندرو بايفا، لقب شعبية الروضة، في الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 2000 م «تكافؤ».

وعلى جائزة مالية 70 ألف درهم، وفاز المهر «بلو دياموند»، لإسطبلات العجبان، بقيادة كونور بيسلي، بلقب فلج هزاع بالشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات، على مسافة 2000 م، وانتزع الجواد «صمود»، لياس لإدارة سابقات الخيل، بقيادة ريتشارد مولن، المركز الأول في الشوط الرابع على لقب عود التوبة، لمسافة 1800 م وعلى جائزة 70 ألف درهم.

، وتألقت الفرس «نيروز»، لياس لإدارة سابقات الخيل، بقيادة اشتيبان مازور، في الشوط الخامس على لقب جبل حفيت، لمسافة 1400 م، وعلى جائزة مالية 70 ألف درهم، وفازت المهرة «أوبرا»، لإسطبلات العجبان، بقيادة، فرناندو جارا، بلقب سيح بن عمار في الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، وعلى جائزة 70 ألف درهم، وحضر السباق وتوج الفائزين كل من فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام للسباقات بمضمار العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير عام الوثبة ستاليونز.