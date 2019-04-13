مهرجان المرموم التراثي للهجن يتواصل اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يتواصل اليوم مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم»، والذي يصل اليوم إلى محطة منافسات الكبار في يومه السابع، وستكون البداية عن طريق منافسات أشواط السيارات للذلل والزمول لهجن أبناء القبائل.

والتي تقام على مدار 32 شوطاً مقسمة بالتساوي على الفترتين الصباحية والمسائية، وستكون الأشواط الثمانية الأولى من الفترة الصباحية مخصصة لهجن الإنتاج لمسافة 8 كيلومترات، وينال الفائزون بالمركز الأول في الأشواط الصباحية سيارات «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، ويحصل الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية تبدأ من 30 ألف درهم حتى 4 آلاف درهم.

وبالمقابل سيكون التنافس في الفترة المسائية في 16 شوطاً مقسمة بين المحليات والمهجنات، وسيحصل الفائزون بالمركز الأول على سيارات «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن».

378 شوطاً للمهرجان

ويشهد مهرجان المرموم التراثي 2019 للهجن العربية الأصيلة، إقامة 378 شوطاً منها 132 شوطاً منها لهجن أصحاب السمو الشيوخ و246 شوطاً لهجن أبناء القبائل، وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على مدار 32 شوطاً في سن اللقايا ومثلها في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 30 شوطاً في سن الثنايا و38 شوطاً لسن الذلل والزمول.

وستتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة على مدار 80 شوطاً، و50 شوطاً في سن اللقايا، و42 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً في سن الثنايا، وأربعين شوطاً للذلل والزمول.

ووضعت اللجنة المنظمة 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية، وستتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً بواقع أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول، وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً منها أربعة رموز في سن الحقاقة، رمزان للإنتاج ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى ستة رموز اثنان للأشواط المفتوحة ومثلها لأشواط الإنتاج والمحليات، وذلك في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول.

أما بالنسبة للرموز التي ستظهر من خلال المهرجان فستكون عبارة عن 17 كأساً و17 بندقية، بالإضافة إلى 2 خنجر و3 شدادات، بينما ستكون هناك 3 سيوف لهجن أبناء القبائل، وسيفا الإمارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ. وستطرح من خلال المهرجان 296 سيارة كجوائز للفائزين في أشواط السيارات.