تنفيذي الأولمبياد المدرسي يبحث استعدادات «المشروع الطلابي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث المكتب التنفيذي لبرنامج الأولمبياد المدرسي، استعدادات انطلاق النسخة 7، بهدف الكشف عن المواهب والعناصر المميزة في الرياضات الفردية بمختلف مدارس الدولة.

وتنطلق منافسات الأولمبياد المدرسي أواخر الشهر الجاري، ويترأس طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة المكتب التنفيذي للأولمبياد المدرسي الذي يضم في عضويته كلاً من صالح بن عاشور الأمين العام المساعد للشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، أحمد الطيب مدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، عائشة الصيري من وزارة التربية والتعليم، سعيد العاجل من مجلس الشارقة الرياضي، أحمد سالم المهيري، وراشد الحوسني من مجلس دبي الرياضي، وعبد الله حسن محيوه من الهيئة العامة للرياضة.