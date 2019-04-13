غداً انطلاق كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبل اتحاد الرياضات الجليدية المنتخب النيوزيلندي، إثر وصوله لمطار أبوظبي الدولي، فجر أمس، وذلك للمشاركة في كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات 2019، والذي ينطلق غداً في العاصمة أبوظبي، بتنظيم من اتحاد الرياضات الجليدية وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية، ويستمر لمدة أسبوع، بمشاركة 9 منتخبات من القارة الآسيوية، وكان هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية في مقدمة مستقبلي المنتخب النيوزيلندي، والذي حرص على تقديم باقات الورود للضيوف.

وفي «المستوى الأول» يعلب منتخبنا الوطني مع الكويت والهند والفلبين، وتبدأ أولى مباريات «أبيض هوكي السيدات» غداً بمجموعة من اللقاءات القوية والافتتاحية للبطولة، حيث يلعب منتخبنا الوطني مع المنتخب الهندي.