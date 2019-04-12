برامج متنوعة لاتحاد الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حظي الجمهور الرياضي وكافة شرائح المجتمع في الإمارات بفرصة التعرّف عن كثب إلى قيم ومفاهيم وأساسيّات رياضة الجوجيتسو من خلال تفاعلهم وانخراطهم في سلسلةٍ من الأنشطة المجتمعية والتوعوية المتنقلة التي نظّمها مؤخراً اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الجهة الرسمية المسؤولة عن رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، وذلك قبيل الانطلاقة المنتظرة للنسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019.

وتُقام هذه الأنشطة المجتمعية في مجموعة من المواقع الرئيسية في إمارتي أبوظبي ودبي، بما في ذلك مراكز التسوق والحدائق العامة، وذلك بهدف إثراء وعي الجمهور حول رياضة الجوجيتسو، وترسيخ قيمها المتمثلة في التسامح والإخلاص والانضباط. وخلال هذه الأنشطة، قامت مجموعة من الرياضيين بتقديم عروض حول قواعد الجوجيتسو لتعريف الجمهور بأساسيات هذه الرياضة.

فيما أتيح للزوار والمشجعين الغوص أكثر في تاريخ الجوجيتسو وتطورها عبر «مركز الجوجيتسو التفاعلي»، مما كان له بالتالي أثر المساهمة في ترسيخ الإرث العريق لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المرتقب تنظيمها في أبوظبي في شهر أبريل الجاري. وأقيمت الأنشطة المجتمعية والتوعوية في سوق رايب في حديقة أم الإمارات، وبوادي مول العين، ومارينا مول أبوظبي، والوحدة مول أبوظبي، وحديقة الريم المركزية.