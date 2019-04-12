الروسي ماتلاكوف بطلاً لـ«دولية دبي للشطرنج»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توج الروسي ماكسيم ماتلاكوف بلقب النسخة 21 لبطولة دبي الدولية للشطرنج على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس.

وبنهاية الجولة التاسعة والأخيرة تساوى 8 لاعبين في المركز الأول برصيد 7 نقاط لكل منهم، ما دفع اللجنة المنظمة إلى اللجوء إلى نظام كسر التعادل لتحديد بطل النسخة الجديدة. وأقيم حفل الختام بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة وإبراهيم البناي رئيس نادي دبي للشطرنج ونائبه أحمد خليفة آل ثاني.

وقام خالد المدفع بتتويج البطل الروسي ماكسيم ماتلاكوف وتسليمه كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم وتكريم أصحاب المراكز الأولى.

حيث جاء في المركز الثاني بنظام كسر التعادل الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي نودربيك عبدالستاروف وحلّ المصنف الأول للبطولة الفيتنامي لي كيونغ ليم ثالثاً، والأوكراني يوري كوزيبوف رابعاً واحتل اللاعب الأستاذ الدولي الكبير الفنزويلي اتورزيغا ادواردو المركز الخامس.

وحصلت الأوزبكية توكرشينوفا جلوروكيبجيم على جائزة أفضل لاعبة في البطولة وجاءت خلفها الكازاخستانية أسبويفا بيبي سارة، فيما حصل الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان آل علي على جائزة أفضل لاعب إماراتي وحصل أحمد فريد وعلي عبدالعزيز على جائزة أفضل لاعبين من نادي دبي للشطرنج.

بينما توج الأستاذ الدولي الجزائري بلال بالحسن بجائزة أفضل لاعب عربي فيما أحرز المصري أحمد عدلي جائزة المركز التاسع في الترتيب العام ضمن أفضل 15 لاعباً في البطولة الذين حصلوا على مجموع الجوائز المالية البالغ خمسون ألف دولار أمريكي.

وأعرب إبراهيم البناي رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج عن سعادته بنجاح النسخة الـ21، التي تعدّ النسخة الأقوى في تاريخ البطولة.

وقال: تواجد 8 لاعبين في الصدارة يؤكد المنافسة القوية على اللقب، لقد استمتعنا بأداء جيد من اللاعبين الدوليين الكبار، ولكن عدم مشاركة لاعبي المنتخب الوطني جعل فرحتنا لا تكتمل لأن البطولة تقام سنوياً من أجلهم لاكتساب الخبرة، هناك لاعبون يأتون من دول بعيدة للمشاركة بينما غاب لاعبونا، بطولة دبي عبارة عن تجمع عدد كبير من المدارس الشطرنجية العالمية والغياب عنها خسارة.

وأضاف: نتمنى أن يكون هناك حرص أكبر من لاعبي المنتخب في البطولات المقبلة ونتفهم سبب غياب سالم عبدالرحمن لظروف دراسية وسعيد إسحاق المتواجد خارج الدولة، ويجب أن يلعب اتحاد الشطرنج دوره من هذه الناحية لضمان مشاركة أوسع للاعبينا.