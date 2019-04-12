600 سبّاح وسباحة في سباق «دبي القابضة» اليوم

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

ينطلق اليوم سباق «دبي القابضة» للسباحة حول برج العرب، في مياه الجميرا المحيطة ببرج العرب، وذلك بمشاركة 600 سباح وسباحة، ويقام السباق بالشراكة مع مؤسسة الجليلة.

وبدعم من مجلس دبي الرياضي، وتقام النسخة الرابعة عشرة من السباق الذي تنظمه حديقة وايلد وادي المائية في فندق جميرا الجمعة لمدة يوم واحد، حيث تنطلق المنافسات في السادسة صباحاً، بينما تختتم في الحادية عشرة ظهراً.

وتشهد النسخة الجارية من السباق مشاركة 600 سباح ضمن فئتين للرجال والسيدات لمسافتي 1600 متر و800 متر، وتقام على هامش السباق مجموعة من الأنشطة الترفيهية المصممة للعائلات، ويستقبل السباب السباحين فوق سن 16 عاماً. ويمثل السباق جزءاً رئيسياً من «برنامج دبي القابضة لتعزيز اللياقة البدنية للموظفين».

حيث يشارك في السباق 260 موظفاً لدى مجموعة دبي القابضة، وسيذهب ريع السباق بالكامل لدعم وتمويل صندوق أبحاث السمنة المفرطة التابع لمؤسسة الجليلة.

من ناحيته، أكد خالد العور مدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، أن السباق جزء من روزنامة المجلس الذي يوفر الدعم الدائم للسباق منذ انطلاق فعالياته، مشيراً إلى أن مجلس دبي الرياضي يحرص دائماً على دعم الفعاليات الخاصة باللياقة والصحة العامة بالدولة وبإمارة دبي بصفة خاصة.

حيث يدعم المجلس أكثر من 400 مشروع رياضي في إمارة دبي، مشيداً بالدعم الذي تقدم دبي القابضة بالشراكة مع مؤسسة الجليلة لمثل هذه النوعية من السباقات التي تعود بالنفع على كل شرائح المجتمع.