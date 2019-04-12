فوز «الشاهينية» لحمدان بن راشد بالفترة الصباحية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدت «الشاهينية»، الفوز إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في الشوط الخامس عشر للبكار محليات، مع المضمر أحمد بالرشيد في 8:58:4 دقائق، في الفترة الصباحية، التي اشتملت على 16 شوطاً، واستحقت «الخفيفة» للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سالم نايع الغفلي، الحصول على لقب التوقيت الأفضل.

وذلك من خلال انتزاعها ناموس الشوط الثالث عشر للبكار، بزمن بلغ 8:55:7 دقائق، ونال الفائزون بالمركز الأول فيها سيارات فاخرة «تويوتا ستيشن، نيسان باترول، شيفروليه بليزر»، بينما حصل أصحاب المراكز حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

صدارة

ونجحت هجن الرئاسة في حسم صدارة أول الأشواط الصباحية، والذي خصص للإيذاع البكار المحليات، بواسطة «الطاغية»، بقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي، والتي سجلت توقيتاً قدره 8:58:5 دقائق، فيما وضعت «الشاهينية» اسم هجن العاصفة على الصدارة في ثاني الأشواط للبكار المهجنات، وذلك بقيادة غياث الهلالي.

حيث وصلت لخط النهاية بزمن 9:01:9 دقائق، وكان «شاهين» لهجن العاصفة، والذي يقوده المضمر غياث الهلالي، صاحب الناموس في ثالث الأشواط للقايا الجعدان المحليات، بوصوله لخط النهاية في زمن قدره 9:04:4 دقائق، وهيمن غياث الهلالي على صدارة الشوط الرابع للجعدان المهجنات، لمصلحة هجن العاصفة، وذلك بعد تقديمه «شاهين» على الصدارة بتوقيت 9:07:6 دقائق.

الشوط الخامس

وحلقت «الطيارة» لهجن الرئاسة، بصدارة الشوط الخامس للبكار محليات، مع المضمر أحمد مطر الخيلي، في 9:4:4 دقائق، ونالت «اللعيبة» لهجن الرئاسة، لقب الشوط السادس للبكار مهجنات، مع المضمر علي جميل الوهيبي، في 9:3:2 دقائق، واعتلت هجن العاصفة صدارة الشوط السابع للجعدان محليات، مع المضمر غياث الهلالي في 9:7:1 دقائق، وعادت هجن الرئاسة لتفوز بالشوط الثامن للجعدان مهجنات، مع المضمر علي جميل الوهيبي، الذي قاد «رمز» في 9:1:7 دقائق.

واستمرت هجن الرئاسة في الصدارة للشوط التاسع للبكار محليات، مع المضمر أحمد مطر الخيلي، الذي قاد «صواب» في زمن قدره 9:5:0 دقائق، وعادت هجن العاصفة للتربع على الصدارة من جديد في الشوط العاشر للبكار مهجنات، مع غياث الهلالي، عبر «الشاهينية» في زمن قدره 9:3:1 دقائق.

وواصلت العاصفة صدارتها مع غياث الهلالي في الشوط الحادي عشر للجعدان محليات، عبر «شاهين»، الذي وصل خط النهاية في 9:5:3 دقائق، وحقق «هملول» الصدارة لهجن الرئاسة في الشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات، مع المضمر علي جميل الوهيبي، في 9:5:8 دقائق، وحققت «روعة» للشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات، مع المضمر خليفة بالرشيد، في 8:58:5 دقائق، واختتمت هجن الرئاسة انتصارات الفترة الصباحية، مع «لفحة» في الشوط السادس عشر للبكار مهجنات، بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي في زمن قدره 8:59:2 دقائق.