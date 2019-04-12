حمدان بن محمد يشهد سباقات رموز الإيذاع

المصدر: دبي-ياسر قاسم - تصوير: عيسى البلوشي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، تحديات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن «ختامي المرموم»، في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة «ميدان المرموم».

كما تابع السباق سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل للهجن، واللذان قاما بتتويج الفائزين بالرموز، كما تابع السباق معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

بصمة

ونجحت مؤسسة هجن الرئاسة، في وضع بصمتها على كأس الإيذاع البكار المفتوح، بعد أن تمكن المضمر المتميز محمد عتيق زيتون المهيري، من قيادة «شواهين» بالشعار الأحمر للمؤسسة الكبرى إلى خط النهاية، مسجلة توقيتاً قدره 8:48:6 دقائق، وبالمقابل، ذهب كأس الإيذاع البكار المحليات، إلى مؤسسة هجن العاصفة، وذلك عندما قاد غياث الهلالي «عجايب» إلى صدارة ثاني الأشواط، مسجلة توقيتاً قدره 8:46:9 دقائق، كان هو الأفضل في جميع تحديات سن الإيذاع في مهرجان ختامي المرموم.

رغبة

وأفصح المضمر محمد زيتون المهيري، عن رغبته الحقيقية في حصد المزيد من الرموز، وذلك من خلال قيادته «برزان» لهجن الرئاسة، إلى بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح، بتسجيله توقيتاً بلغ 8:50:9 دقائق، وكشفت هجن زعبيل المملوكة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، على قوتها، من خلال الشوط الرابع، عندما قاد المضمر راشد محمد مروشد «الشامي»، لانتزاع بندقية الإيذاع الجعدان المحليات، بعد وصوله لخط النهاية في زمن بلغ 8:59:5 دقائق.

وذهب لقب الشوط الخامس للبكار مهجنات لهجن الرئاسة، عبر «الوثبة»، مع المضمر سلطان الوهيبي في 8:47:9 دقائق، فيما عادت هجن العاصفة للصدارة في الشوط السادس للجعدان مهجنات، مع المضمر غياث الهلالي، الذي قاد «شاهين» بزمن قدره 8:59:4 دقائق، واستمرت هجن العاصفة مع غياث الهلالي في الصدارة للشوطين السابع والثامن للبكار محليات ومهجنات، عبر «الشاهينية» في 8:56:7 دقائق.

و«الشاهينية» أيضاً في 8:56:6 دقائق، وحقق «راهي» لقب الشوط التاسع للجعدان محليات، لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع المضمر علي سالم الكتبي في 9:13:8 دقائق، ونال «صنديد» لقب الشوط العاشر للجعدان مهجنات، لصالح هجن النايفات، مع المضمر فهد بيشان في 9:1:4 دقائق.

وأهدت «الشاهينية» لقب الشوط الحادي عشر للبكار محليات، لهجن زعبيل، مع المضمر راشد محمد مروشد في 8:59:7 دقائق، وعادت هجن العاصفة لتحقق 3 انتصارات متتالية، مع المضمر غياث الهلالي، بفوز «الشاهينية» بالشوط الثاني عشر للبكار مهجنات، في 8:57:0 دقائق، و«شاهين» بالشوط الثالث عشر للجعدان محليات، في 9:22:6 دقائق، و«شاهين» بالشوط الرابع عشر للجعدان مهجنات، في 9:10:1 دقائق، وحققت «ثمينة» الفوز لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم في الشوط الخامس عشر للبكار محليات، مع المضمر مسري بالعرطي، في 9:5:1 دقائق، واختتمت هجن العاصفة الانتصارات، مع المضمر غياث الهلالي، الذي قاد «الشاهينية» للفوز في الشوط السادس عشر للبكار مهجنات، في 9:1:5 دقائق.

جوائز نقدية

ونال أصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس في أشواط الرموز، جوائز نقدية قيمة، فيما أقيمت أيضاً أربعة عشر شوطاً أخرى، انقسمت بين المحليات والمهجنات، نال الفائزون بالصدارة فيها سيارات فاخرة «رينج روفر، تويوتا ستيشن، نيسان باترول، فورد ستيشن»، فيما حصل أصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر في بقية الأشواط، على جوائز نقدية قيمة.

2019

جاء تنظيم مهرجان ختامي المرموم 2019، الذي يتولى كل فعالياته نادي دبي لسباقات الهجن، بشكل احترافي أثار إعجاب كل المشاركين والزوار الحاضرين للفعاليات كافة، ولعل التجهيزات الإدارية والإشراف التام على الأعمال التي تقوم بها الجهات المعنية وتوفير كل ما من شأنه إكمال هذه الأعمال كانت وراء تلك النجاحات، التي أكدت بالفعل تميز المهرجان من كل النواحي، وفي الوقت ذاته، ظهرت قرية المرموم التراثية التي تنظم تحت إشراف قسم التسويق والفعاليات بصورة متميزة، وأصبحت بالفعل إحدى علامات ختامي المرموم.